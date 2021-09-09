Глава Болгарской академии: «Оксфорд сначала был религиозным учебным заведением»

​​​​​​​О новшествах в обучении, праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, создании уникальной лаборатории для работы с рукописями рассказал и.о. ректора Болгарской исламской академии Айнур Тимерханов в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову в рамках проекта «12-й этаж».

Айнур Тимерханов: «В Болгарской исламской академии в этом году будет обучаться 115 студентов по исламским наукам»

Фото: ©Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Выпускники академии смогут получать светское образование

– Айнур Ахатович, сколько в этом году поступило в Булгарскую исламскую академию студентов, по каким специальностям они будут обучаться и большой ли конкурс при поступлении?

– В ходе приемной кампании мы набрали очень качественный состав абитуриентов. В магистратуру поступило 25 человек, и 15 - в докторантуру, хотя план у нас в докторантуру 10 человек. Но конкурс был настолько большим – 6 человек на место в докторантуру, – что мы решили взять немножко больше студентов.

Мы видим, что с каждым годом все больше приходят людей очень подготовленных, как в плане языка, так и в плане религиозных знаний, люди, которые имеют большой опыт работы в муфтиятах, в исламских учебных заведениях, имеют огромный административный опыт работы. И я надеюсь, что этот набор даст очень хорошие результаты буквально через 2-3 года.

Всего в Болгарской исламской академии в этом году будет обучаться 115 студентов по исламским наукам на уровне магистратуры и докторантуры. Мы также набрали 12 слушателей из числа студентов академии на программу магистратуры по теологии. Эта программа полностью соответствует федеральным государственным образовательным стандартами.

– В чем отличие этих программ? Выпускники получат разные дипломы?

­­– По направлению подготовки служителей и религиозного персонала для религиозных организаций выпускники получают диплом в области исламских наук. Это диплом установленного образца, то есть негосударственного.

С прошлого года у нас магистранты могут получать знания в области теологии. В этом году в октябре мы планируем пройти аккредитацию программы, и выпускники смогут получить диплом государственного образца.

То есть студенты получают одновременно и религиозное фундаментальное образование, и светское теологическое образование. При выпуске у них может быть два вида дипломов – негосударственный по религиозным дисциплинам и государственный по теологии.

Такой подход, когда мы вооружаем выпускников дополнительным инструментом, обеспечивает более высокую конкурентоспособность в плане трудоустройства. Хотя с трудоустройством наших выпускников мы не испытываем никаких проблем.

– А где их ждут? Кто их будущие работодатели?

– Мы не испытываем никаких проблем, потому что работодатели изначально пишут рекомендательное письмо для абитуриента с просьбой о зачислении. После поступления студент подписывает трехсторонний договор с академией и своим работодателем.

Места для работы – это прежде всего исламские учебные заведения, это духовные управления мусульман в разных регионах Российской Федерации, это и государственные структуры.

«В ходе приемной кампании мы набрали очень качественный состав абитуриентов. И я надеюсь, этот набор даст очень хорошие результаты буквально через 2-3 года» Фото: © Ильнар Тухбатов / ИА «Татар-информ»

Болгарская академия позволяет получить образование на уровне зарубежного

– Откуда ваши студенты, из каких регионов? Есть ли студенты из зарубежных стран?

– По набору этого года я могу сказать, что у нас расширяется география тех, кто хочет поступить. Например, в этом году в числе абитуриентов были представители Индонезии.

Сегодня в академии обучаются студенты из 20 регионов Российской Федерации и четырех стран СНГ – это Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. В этом году поступил один студент в докторантуру из Объединенных Арабских Эмиратов.

У академии уже есть выпускники из ОАЭ, например Мухаммад Аслям – доктор пакистанского происхождения, который сейчас работает муфтием Абу-Даби. Это известный богослов с огромной религиозной практикой, человек, который уже имел богословские труды, и для Болгарской исламской академии его обучение было большой честью.

– Почему иностранцам интересно обучение в Болгаре?

– Изначально образовательные программы Болгарской исламской академии были разработаны с ориентиром на аналогичные образовательные программы ведущих международных исламских учебных заведений, например университета аль-Азхар в Египте, Малазийского исламского университета, университетов в Дамаске и Марокко. По сути, наши образовательные программы, учебные планы магистратуры и докторантуры разработаны с учетом тех стандартов, которые заложены в аналогичные программы ведущих исламских вузов мира. Это позволяет молодым людям получить фундаментальное исламское богословское образование такого же уровня и качества, как и за рубежом, в стенах Болгарской исламской академии здесь, в Российской Федерации, не выезжая за пределы страны.

Всем обучающимся мы предоставляем полный социальный пакет – это бесплатное обучение, проживание, питание, доступ ко всем нашим ресурсам, в том числе библиотечным, развитой материально-технической базе. Кроме того, если студенты хорошо учатся, они получают стипендию до 10 тыс. рублей.

В принципе перед Болгарской исламской академией не стоит такой глобальной задачи, как привлечение максимально большего количества иностранных абитуриентов. Но тем не менее мы понимаем важность подготовки ученых богословов, которые разделяют российские традиционные мусульманские ценности и имеют представление о российском контексте развития ислама, потому что через воспитание и подготовку в их лице «мягкой силы» мы добиваемся продвижения и повышения имиджа российского ислама в мировом научно-образовательном пространстве, прежде всего в арабских странах.

– А кто дает знания учащимся? Достаточно ли на сегодня преподавателей?

– В том, что с каждым годом конкурс на поступление в академию растет, конечно, большую роль играет высокий профессиональный уровень преподавательского состава. На данный момент в академии работает пять штатных иностранных преподавателей. Они представляют ведущие исламские вузы, в частности Египта, Дамаска. Число иностранных преподавателей небольшое, но этого достаточно для решения задач академии.

Дополнительно мы привлекаем до 15 отечественных специалистов и преподавателей, которые представляют ведущие и светские, и религиозные вузы, а также научно-исследовательские центры России.

К тому же у нас в течение двух лет очень успешно реализуется проект «Визит профессора» – мы дополнительно привлекаем к чтению лекций и отечественных, и зарубежных преподавателей. Например, в прошлом учебном году у нас прочитали лекций около 10 ведущих ученых из Египта, Марокко, Иордании, Малайзии, Испании.

«На данный момент в академии работает 5 штатных иностранных преподавателей. Они представляют ведущие исламские вузы» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Антиковидные меры смягчать не планируется

– Будут ли у вас действовать какие-то ограничения, связанные с пандемией? Продолжите ли вы использовать дистанционные формы обучения?

– Да, 2020 год и текущий год стали испытанием. Но академия изначально была хорошо технически оснащена. И рабочие совещания у нас с самого начала проходили в смешанном формате, потому что у академии есть представительство в Казани, а основной процесс происходит в Болгаре. Переложить этот опыт на организацию учебного процесса, когда были введены ограничения, не составило труда. Мы также работаем над формированием базы электронных ресурсов.

В целом мы организовали и успешно провели учебный год в смешанном формате. Иностранные студенты, которые не смогли в силу разных ограничений приехать, спокойно занимались в дистанционном формате. Большая часть студентов и магистрантов находились у нас в академии и продолжали обучаться в традиционной форме.

Более того, мы не стали отменять и ежегодный богословский форум, который по традиции проходит в октябре и длится почти неделю. В нем очно приняли участие 200 человек.

С первых дней мы предпринимали очень жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса и предъявляли высокие требования к их соблюдению к сотрудникам и студентам.

Перед началом учебного года студенты и сотрудники должны были предъявить или отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID, или справку о том, что человек переболел коронавирусной инфекцией в течение последних 6 месяцев, или сертификат о вакцинации.

До сих пор такие меры себя оправдывали, и мы не планируем их смягчать.

В планах на этот год у нас также остается проведение большой международной конференции по исламской теологии 23-25 сентября и богословского форума в конце октября.

«Само местонахождение, сама аура способствуют более качественному и полному погружению в атмосферу постижения основ ислама» Фото: © Ильнар Тухбатов / ИА «Татар-информ»

Академия должна готовить ученых — элиту мусульманской уммы России

– Более полугода вы возглавляете академию. В каком состоянии вы приняли дела?

– Я работаю в Болгарской исламской академии уже третий год, пришел на работу в 2019 году вместе с предыдущим руководителем, отработал почти два года в должности первого проректора, затем проректора по научной деятельности. Безусловно, за этот период я уже успел ознакомиться в деталях с особенностями образовательного процесса.

Могу сказать, что на сегодняшний день сформирована дееспособная профессиональная команда, состав преподавателей. Мы работаем очень активно с нашими учредителями, партнерами в лице светских и религиозных вузов. Мы расширяем международные партнерские отношения: на сегодняшний день у академии подписаны договоры о сотрудничестве с почти 30 ведущими светскими и религиозными вузами, в том числе 15 иностранными учебными заведениями. И это не декларативные контакты, по каждому соглашению есть конкретный план мероприятий, который мы последовательно выполняем. Они касаются привлечения партнеров к научному руководству диссертациями, к экспертизе в качестве оппонентов и рецензентов диссертаций, реализации совместных научных проектов и мероприятий.

– Какие задачи для вас главные? Какова задача-максимум?

– В целом, как перед федеральным проектом, перед Болгарской исламской академией ставятся очень большие задачи, которые, смею сказать, решить качественно в том плане, каким его представляют многие государственные деятели, чрезвычайно сложно. Я имею в виду то, что подготовить и выпустить через 4-5 лет ученых богословов мирового уровня, богословов уровня Марджани, Мусы Бигиева, – это задача сложная. Но на данном этапе имеется очень хороший полезный опыт и закладывается надежный фундамент для будущих успехов в ближайшей перспективе в этом направлении. Миссия академии — это подготовка ученых, прежде всего ученых-богословов, которые должны составить элиту мусульманской уммы Российской Федерации.

«Миссия академии — это подготовка ученых, прежде всего ученых-богословов, которые должны составить элиту мусульманской уммы Российской Федерации» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Задачи остаются неизменными: обеспечить все условия для подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных ученых-богословов, религиозных деятелей, которые, получив фундаментальное исламское богословское образование на нашей традиционной основе, многовекового исламского наследия, должны транслировать наши традиционные ценности в широком плане на мусульманскую умму Российской Федерации, тем самым обеспечивать последовательное и целенаправленное развитие системы исламского образования, развития мусульманской уммы, которая составляет уже значимую часть современного российского общества, вкладываться и вносить свой достойный вклад в укрепление межрелигиозного межконфессионального согласия в Российской Федерации, обеспечение мира и социально-экономического развития всей страны.

­– Как вы оцениваете материально-техническое оснащение академии?

­– На сегодняшний день материально-техническая база академии представляет все условия для наших студентов и преподавателей, чтобы работать, получать знания и выдавать хороший результат. В академии в 2020 году была разработана и утверждена стратегия развития на среднесрочную перспективу – 5-8 лет. Стратегии материально-техническая база соответствует.

Вместе с тем мы видим, что возникает потребность в ее расширении. Например, перед академией стоит задача создания Всероссийской библиотеки ислама. Сегодня в нашей библиотеке есть более 22 тысяч экземпляров литературы, более 80% – это литература на арабском языке. Это основная богословская литература, прежде всего по двум основным мазхабам (учениям – прим. Т-и.) по ханафитскому и шафиитскому, по которым ведется обучение в академии.

По другим двум основным мазхабам у нас также наполняется библиотечная база. На сегодняшний день основные площади, которые выделены для библиотеки академии, уже заполняются, и мы задумываемся над тем, как ее расширить.

Кроме того, стоит задача развития социальной инфраструктуры академии, в том числе для занятий спортом.

«Перед академией стоит задача создания Всероссийской библиотеки ислама. Сегодня в нашей библиотеке есть более 22 тысяч экземпляров литературы» Фото: архив ИА «Татар-информ»

– Болгарская академия находится достаточно далеко от Казани. Это плюс или минус?

– Наверное, минус в том, что немного сложнее привлекать сотрудников для работы в академию, в том числе из числа специалистов профессорско-преподавательского состава. Но это не является ключевой глобальной проблемой. Академия развивается, в академии работают иностранцы и наши отечественные преподаватели, к нам с удовольствием приезжают для участия в курсах повышения квалификации в качестве как участников, так и преподавателей. От 30 до 40 мероприятий проводится в течение года. И мы не видим большой проблемы с набором аудитории.

Вместе с тем академия находится на исторической родине мусульман России, на том месте, откуда ислам взял свое официальное развитие. Это огромный плюс. Само местонахождение, сама аура, как отзываются многие посетители академии, способствуют более качественному и полному погружению в атмосферу постижения основ ислама, изучения исламских наук в отрыве от повседневной суеты, современной цивилизации. В Болгаре прекрасная природа и созданы все условия для работы и обучения.

«С учредителями у нас полное взаимопонимание»

– У вас в учредителях и Духовное управление мусульман РФ во главе с Равилем Гайнутдином, и Центральное духовное управление мусульман России под руководством Талгата Таджуддина. Всегда ли удается находить общий знаменатель? Есть разные взгляды, и несколько месяцев назад Равиль Гайнутдин критиковал деятельность ДУМ Татарстана. Обсуждалось даже, что он выйдет из состава учредителей академии. Какова ситуация на сегодняшний день? Удалось ли этот конфликт уладить?

– Конфликт никак не касался Болгарской исламской академии. С учредителями мы работаем в постоянном контакте, потому что согласно уставу и нормативным актам мы должны согласовывать все значимые решения касательно учебно-образовательной, научно-исследовательской деятельности именно с учредителями.

Учредители у нас представлены на ученом и диссертационном советах. По определенному плану мы периодически проводим заседания совета учредителей. Еще раз подчеркну, все значимые решения в обязательном порядке согласовываются с учредителями.

Камиль хазрат у нас обучается в докторантуре. Иншаллах, в этом году он выйдет на защиту, идет с опережением. У него прекрасная докторская тема, которая касается нашего богословского наследия.

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан хазрат Аббясов в этом году был председателем итоговой аттестационной комиссии. Мы прекрасно отработали, приняли экзамены на уровне магистратуры. Кстати, он выразил большое удовлетворение по результатам нынешних защит, потому что налицо повышение качества выпускных квалификационных работ по содержанию, исполнению и с точки зрения владения выпускниками арабским языком.

После моего назначения в качестве исполняющего обязанности я встретился и изложил свои планы и задачи многоуважаемому шейху Равилю Гайнутдину. Мы детально обсудили, какие есть проблемы, какие задачи ставятся перед Болгарской исламской академией, в чем и как могло бы участвовать в решении этих задач на более широкой основе Духовное управление мусульман РФ.

«Мы не обращаем и не можем обращать внимания на возможно имеющиеся проблемы, может быть, где-то политического характера. Но в рамках исполнения тех задач, которые определены перед академией, мы находим поддержку, взаимопонимание» Фото: архив ИА «Татар-информ»

Проректор по научной деятельности Руслан Саяхов входит в состав совета улемов, который функционирует в рамках ДУМ РФ. Мы готовим определенные документы, экспертизы по их просьбе, по их обращению, сами обращаемся в рамках проведения различных научных мероприятий.

Я имел честь лично встретиться и с уважаемым шейхом Талгатом хазратом Таджуддином. Он побывал в Болгарской исламской академии уже в период моего руководства.

То есть у нас в этом плане полное взаимопонимание. Они оказывали и оказывают очень большую поддержку в рамках проведения приемной компании, проведения курсов повышения квалификации. Поэтому мы не обращаем и не можем обращать внимания на возможно имеющиеся проблемы, может быть, где-то политического характера. Но в рамках исполнения тех задач, которые определены перед академией, мы находим поддержку, взаимопонимание. Я выражаю надежду на то, что в будущем это взаимодействие будет иметь еще более положительные, выгодные для всех сторон формы и результат в виде высокого качества подготовки специалистов в области исламских наук, религиозной практики и так далее.

­– Как сегодня формируется бюджет учебного заведения?

– Бюджет Болгарской исламской академии формируется исключительно за счет пожертвований, в том числе от представителей попечительского совета. В 2020 году был сформирован попечительский совет и прошло его первое заседание под руководством первого заместителя руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко, на котором были определены и утверждены первоочередные задачи для академии. В заседании попсовета принимали участие руководители крупных компаний, ряда республик РФ, где проживают мусульманские народы – это в основном представители республик Северного Кавказа. Вот как раз на таких совещаниях утверждается бюджет, основные параметры бюджета на несколько лет с учетом стратегии развития.

Очень большую поддержку оказывает Республика Татарстан через крупные бизнес-компании. Мы получаем большую долю целевого финансирования в рамках проведения крупных научных мероприятий, разработки и издания учебных пособий со стороны Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.

Мы на еженедельной основе отчитываемся о том, что проделано за неделю в направлении учебно-образовательной, научно-исследовательской и административно-хозяйственной деятельности.

«Нужно наладить работу с рукописями, которые в большом количестве хранятся в системе Академии наук Татарстана и в Казанском федеральном университете» Фото: архив ИА «Татар-информ»

В академии создана уникальная лаборатория восстановления рукописей

– Перед академией не стоит задача самостоятельно зарабатывать? Например, за счет оказания платных образовательных услуг?

– Это предполагается, но на данном этапе перед нами нет такого жесткого требования. Но мы думаем об этом и закладываем в свою работу такие планы. В частности, отдельные наши курсы повышения квалификации пользуются успехом у разных профессиональных аудиторий, государственных структур, бизнес-сообщества.

Буквально недавно мы запустили современную лабораторию по оцифровке и реставрации рукописей.

Мы обеспечили выполнение полного цикла работ, начиная от поиска, приобретения, обработки рукописей (обеспыливание, промывку, брошюрирование), заканчивая введением в научный оборот через изучение на уровне тем магистерских и докторских диссертаций.

Лаборатория в полную силу заработала, и в ближайшем будущем мы будем готовы предлагать услуги по этой линии и архивам различных государственных и негосударственных ведомств. Я знаю, по общению с коллегами, что нужно наладить работу с рукописями, которые в большом количестве хранятся в системе Академии наук Татарстана и в Казанском федеральном университете, в разных регионах РФ.

Также в начале года мы закупили современное цифровое типографское оборудование. Мы будем полностью покрывать потребности академии и готовы предоставлять услуги полиграфии близлежащим районам. В течение 6-8 месяцев планируем выйти на режим самоокупаемости.

- В этом году вы впервые с «Татмедиа» провели обучение для журналистов по теме «СМИ и религия». Курс оказался востребован?

– Кроме лицензии на подготовку богословов у академии есть лицензия на переподготовку и повышение квалификации специалистов. И мы ежегодно организуем такие курсы для работников религиозных мусульманских организаций, сотрудников и преподавателей исламских учебных заведений. Всего с 2019 года мы провели около 15 таких курсов, которые посетили более 800 человек из разных регионов России.

В этом году мы впервые провели курсы повышения квалификации для журналистов, его участниками стали представители телевидения, радио, печатных и электронных СМИ Татарстана. В целом, по отзывам, мы знаем, что курсы эти прошли очень успешно. И мы уже запланировали и работаем над новой программой: расширим эти курсы до федеральных масштабов, состав участников и религиозную тематику, будем приглашать представителей разных религий и конфессий.

«Из стен академии выходят магистры и доктора исламских наук, которые занимают достойное место в мусульманском сообществе» Фото: © Ильнар Тухбатов / ИА «Татар-тнформ»

В 2022 году Болгарская исламская академия отметит 5-летие

– В следующем году в Болгаре пройдут масштабные мероприятия, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Какое участие примет в них академия?

– Безусловно, это будет очень большое событие. В следующем году мы также отметим небольшой пятилетний юбилей Болгарской исламской академии. В рамках федерального и регионального плана мероприятий мы заявились с определенными предложениями, некоторые из них были поддержаны. Мы планируем провести большой Богословский форум, организовать выездное заседание исполнительного комитета Федерации университетов исламского мира, в который входят ректоры почти 15 исламских вузов Европы, Азии, Африки. На совещании мы планируем обсудить перспективы, тенденции, проблемы развития исламского образования как в контексте опыта России, так и международном контексте.

К празднованию мы планируем издать ряд фундаментальных трудов, которые связаны с нашим наследием. В частности, трехтомное академическое издание рукописного сочинения религиозно-философского содержания болгарского ученого второй половины XII века Сулеймана Ибн Дауд Ас Саксини. Это будет оригинал в факсимиле на арабском языке с переводом на русский и татарский языки и научными комментариями.

– Вы сказали, что в следующем году академия отметит 5-летие. На ваш взгляд, это достаточный срок, чтобы считать учебное заведение состоявшимся или это все-таки еще «детский возраст» для такого большого проекта?

– Я уже отметил, что часто к академии предъявляются очень большие требования с учетом того, какие огромные финансовые расходы были задействованы для запуска этого федерального проекта. Если рассматривать с этой позиции, может быть, эти требования оправданы. Но опять же подчеркну, что, с учетом и нашего небольшого опыта, мы постоянно изучаем, обращаемся к историческому наследию и международному опыту. Опыт ведущих современных учебных заведений, взять хотя бы Оксфорд или университет Сорбонны: все они начинали, будучи религиозными учебными заведениями, и потребовалось десятки, а то и сотни лет, прежде чем они стали ведущими всемирно известными учебными заведениями.

Наверное, в нашем случае обоснованно можно говорить о реальных серьезных достижениях в среднесрочной перспективе. Но ожидать по истечении 5 лет того, что Болгарская исламская академия выдаст такой продукт в виде всемирно известного богослова, конечно, не приходится.

Однако тот факт, что этот проект запущен и представляет собой высшее звено в системе исламского образования в Российской Федерации и из стен академии выходят магистры и доктора исламских наук, которые занимают достойное место в мусульманском сообществе Российской Федерации, которые уже имеют влияние на большое количество мусульманский аудитории, доносят ценности и знания, которые они получили в стенах Болгарской исламской академии, – это уже огромный успех. Он является залогом и надежным фундаментом тех больших успехов, которые обязательно придут к академии, и академия обязательно будет радовать все мусульманское сообщество и выполнять все задачи, которые от нас ожидают.

По крайней мере я и моя команда, наши преподаватели, наши партнеры понимаем это, прилагаем максимум усилий для эффективного решения этих задач. Мы готовы впредь работать во благо мусульманской уммы, во благо развития исламского образования, внося достойный вклад в укрепление и развитие России.