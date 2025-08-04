Депутат Гайнанова рассказала о программе, которая помогает мамам особенных детей в Казани

Мамы особенных детей из Казани после посещения программы «Я есть счастье» открыли собственное дело, у одной из них свой детский сад для особенных детей. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила учредитель некоммерческой благотворительной организации гармоничного развития детей и подростков с ограниченными возможностями «Все для детей» Далия Гайнанова.

«Не могу сказать, что все 100% наших подопечных нашли себя, но 20% из них начали свой небольшой бизнес. Наши мамочки преподают йогу, создают интересные украшения, шьют одежду и сумки, а одна из них даже открыла детский сад для особенных детей. Программа для мам называется «Я есть счастье»», - рассказала она.

Гайнанова добавила, что выпускницы постоянно работали с психологами, занимались танцами и йогой, чтобы раскрепостить себя, ходили на ЛФК.

«Наши подопечные регулярно посещают занятия, изучают иностранный язык, «школу этикета». А потом мы находим их сильную сторону, узнаем у женщин, чем бы они хотели заниматься», - подчеркнула спикер.

По данным Гайнановой, авторы проекта помогают женщинам создавать бизнес-кейсы, потом рекламируют их деятельность в соцсетях, находит целевую аудиторию.