Далия Гайнанова: «Наша республика дает семьям с детьми максимально все, что можно»

О швейном производстве для особенных людей, психологической перезагрузке мам детей-инвалидов и доступной среде в интервью «Татар-информу» рассказала депутат Казанской городской Думы, учредитель некоммерческой благотворительной организации гармоничного развития детей и подростков с ограниченными возможностями «Все для детей» Далия Гайнанова.





Далия Гайнанова рассказала о швейном производстве для особенных людей, психологической перезагрузке мам детей-инвалидов и доступной среде

Фото предоставлено Далией Гайнановой

«Продала инвалидную коляску сына и начала шить одежду»

– Далия Ильгизовна, давайте с вами познакомимся. Расскажите, пожалуйста, немного о себе и своей семье.

– Я мама особенного ребенка. Моему сыну 16 лет, он лежачий, у него тяжелая форма ДЦП. Также у меня есть здоровая девочка, ей 12 лет. С двумя детьми живу в соципотечной квартире. Я депутат Казанской городской Думы и соучредитель некоммерческой организации «Все для детей», мы занимаемся благотворительностью, проводим различные мастер-классы для мам, дарим адаптивную одежду нуждающимся, которую создаем сами. Также я основатель бренда адаптивной одежды для детей с ограниченными возможностями.

– Как так получилось, что вы стали шить одежду для особенных детей?

– Изначально столкнулась с такой проблемой – сын растет, а у него повышенное слюноотделение. Посмотрела, как другие люди с этим справляются, у кого есть аналогичные проблемы. К примеру, если в семье человек после инсульта. И выяснила, что никак – режут какие-то тряпки, даже используют памперсы. Было очень обидно за наших детей. А детские слюнявчики нецелесообразны, они на основе клеенки, рвутся. Сначала создала нагрудный платок-слюнявчик для своего сына, искала ткани, ходила с бутылкой воды в магазины, пробовала – промокает или не промокает. Потом столкнулась с другой проблемой. Я его поднимаю на руки (он у меня худенький, мышечная масса не растет), а у него при этом сползают штаны, задирается футболка. Очень тяжело в быту, невозможно погулять. Я поняла, что нужна специальная одежда, но не нашла ее на просторах интернета. Тогда продала инвалидную коляску сына и начала шить одежду.

«Я основатель бренда адаптивной одежды для детей с ограниченными возможностями» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Чтобы понизить себестоимость, шила одежду в тюрьмах»

– Какую одежду вы шьете?

– У нас есть одежда на любой сезон – угги, специальные мешки для людей на коляске, потому что они, как правило, замерзают. Чтобы понизить себестоимость, одно время шила в тюрьмах нашей республики. Конечно, держала это все в тайне, потому что боялась, что люди будут говорить, что у одежды плохая энергетика. Но мне было неудобно там шить, однако все равно нужно было как-то снизить себестоимость. Изначально мне помогал Ринат – муж лучшей подруги, но он ушел, потому что нужно было кормить семью. Потом подключилась моя сестренка Диля. Она молодец, взялась за производство, кадры, ездила в тюрьмы, пела на благотворительных обедах. С нами также Лариса Вознесенская – мой партнер. Она изначально сказала, что готова помогать бесплатно, потому что это очень важный проект. Где-то через год мы стали партнерами. Она помогает вести соцсети. Потом пошли продажи, мы открыли некоммерческую организацию, выиграли гранты, обеспечиваем детские дома, детей нашей республики бесплатной одеждой. К проекту подключились мои друзья, которые покупали ткани.

– Кто носит вашу одежду и в чем ее особенности?

– Дети с ДЦП, расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, взрослые люди с деменцией, которые неосознанно могут раздеться. Я создаю одежду с учетом проблем своего ребенка. Получаю обратную связь, некоторые мамы говорят, что не выходят из дома, потому что ребенок на улице может начать раздеваться. Так мы стали создавать комбинезоны с замком сзади. Адаптируем одежду под любое заболевание.

Сейчас, когда ребята возвращаются с СВО с ампутированными конечностями, адаптируем одежду под их нужды. Делаем штаны с «эффектом чемодана», которые на момент реабилитации расширяются, ставим дополнительные замочки.

«Лариса Вознесенская – мой партнер. Она изначально сказала, что готова помогать бесплатно, потому что это очень важный проект» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Меня приглашали в Турцию, чтобы я создавала одежду там»

– Ваша адаптивная одежда отмечалась на конкурсах?

– В этом году мы выиграли международный конкурс «На крыльях» от Минобороны России на Питерском экономическом форуме, привезли второе место на международном конкурсе адаптивной одежды. Подали заявку на Всероссийский конкурс растущих российских брендов «Знай наших», выиграли в двух номинациях – «Инклюзия» и «Комфортная жизнь для защитников Отечества». Нас пригласили на круглый стол с участием статс-секретаря – заместителя министра обороны России Анны Цивилевой.

– Вам помогали не только друзья и родственники?

– Серьезную помощь и поддержку оказывает руководство нашей республики. Было время, когда меня приглашали в Турцию, чтобы я создавала одежду там. Мне говорили, что в Турции лучшие фабрики и ткани. Тогда я попала случайно на брифинг к бывшему министру экономики РТ Фариду Абдулганиеву, и он сказал, что мне будет оказана поддержка на уровне республики. Через Фонд поддержки предпринимательства нам дали кредиты на швейные машинки, помогли с популяризацией производства, сертификацией, а это очень дорого, у нас сертифицированный товар. В общем, государство очень мощно нам помогло, а потом подключился мэр Казани Ильсур Метшин, мы теперь под его шефством. У нас сейчас классное помещение на Сибирском тракте, 28. На одной части мы занимаемся с родителями особенных детей, а другая часть – производственный цех. Теперь у нас есть менеджеры, бухгалтеры, всего 26 человек, из них в цеху трудятся 15 человек.

– У вас в гостях был Рустам Минниханов?

– Да, он приезжал на торжественную церемонию открытия помещения в 2023 году. Благодаря поддержке Раиса Татарстана нам были выделены деньги на ремонт, подарили автомобиль «Газель», чтобы мы перевозили ткани. Также благодаря поддержке руководства республики сейчас мы оказываем помощь родителям, которые воспитывают детей с инвалидностью.

«У нас сейчас классное помещение. На одной части мы занимаемся с родителями особенных детей, а другая часть – производственный цех» Фото предоставлено Далией Гайнановой

«Программа для мам называется «Я есть счастье»»

– Какую помощь оказываете? Это психологическая поддержка?

– Да, и не только. Я хорошо знаю об этих проблемах, сама прошла через все это: полная изоляция, чувство вины… И я начала потихонечку вытаскивать других мам особенных детей, нанимаю психологов, сексологов, бизнес-тренеров и других специалистов. Так родилась программа, которую мы активно отрабатываем уже на протяжении года. У нас даже есть 34 выпускницы. Они постоянно работали с психологами, занимались танцами и йогой, чтобы раскрепостить себя, ходили на ЛФК.

Наши подопечные регулярно посещают занятия, изучают иностранный язык, школу этикета. А потом мы находим их сильную сторону, узнаем у женщин, чем бы они хотели заниматься. Если женщина сможет самореализоваться, у нее будут деньги на няню, она сможет жить нормальной, полноценной жизнью, а не с позиции нуждающейся или жертвы. Мы делаем человека ответственным за свою жизнь. Продукт, который ты сейчас имеешь, – это твоя жизнь. И она такая исключительно на основе твоих выборов, здесь некого обвинять.

Мы начинаем делать бизнес-кейсы, находим сильные стороны женщины, узнаем, что бы она хотела делать. Потом рекламируем ее через блогеров, так женщина находит свою целевую аудиторию и работает, занимается тем, что ей нравится. Для нас это самый лучший показатель. Я не могу сказать, что все 100% наших подопечных нашли себя, но 20% из них начали свой небольшой бизнес. Наши мамочки преподают йогу, создают интересные украшения, шьют одежду и сумки, а одна из них даже открыла кондуктивный детский сад для особенных детей. Программа для мам называется «Я есть счастье».

– Когда в семье рождается ребенок с ограниченными возможностями, иногда мужчины бывают к этому психологически не готовы. И тогда весь груз ответственности падает на плечи женщины…

– Я расскажу, как это было, на собственном примере. Тогда мне вообще ни до кого не было дела. Мне не было интересно, чем он живет, голодный, не голодный… У меня была одна задача – лечить ребенка. Было такое ощущение, как будто отношения мне даже мешают… Ты все время говоришь мужчине, что он что-то неправильно делает, в итоге просто принимаешь решение разойтись.

Иногда это делает женщина. Бывает, что мужчина не может вынести эту историю, потому что это очень тяжело. Вообще, когда грудной ребенок появляется, многие мужчины начинают сливаться, потому что это постоянная тревога, недосыпания, детский плач, женщина вся на нервах… Такую обстановку мужчине тяжело выдержать. Физически они сильнее, но морально, наверное, сильнее все-таки женщины. Поэтому бывают разводы. Но некоторые семьи, напротив, горе сплачивает. У каждого своя история…

«Рустам Минниханов приезжал на торжественную церемонию открытия помещения в 2023 году» Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы сохранили 15 семей»

– Ваши занятия помогают?

– Да, конечно! Оказывается, мы, сами того не зная, сохранили 15 семей! Это люди, которые написали мне сами, без чьей-либо просьбы. Некоторые женщины писали: «Далия, представляешь, он стал таким, как был 30 лет назад!» Кто-то перестал пить, у кого-то возобновились интимные отношения, потому что женщина стала более раскрепощенной.

Когда женщина приходит в программу, мы говорим о ней, а не о детях. Мы объясняем, что она должна искать счастье в себе, а не в ребенке или в партнере. Она должна понимать, что счастье – это внутреннее состояние, которое не зависит ни от чего материального. Ведь, к примеру, машину купил, порадовался, а потом со временем опять приходит ощущение того, что чего-то не хватает. Мы учим женщин любить свою жизнь, философски подходить к тому, что ребенок родился с какой-то патологией. Конечно, всегда удобнее любить ребенка послушного, хорошенького. А когда ты не отказываешься от ребенка-инвалида, ухаживаешь за ним и воспитываешь, ты – герой. Многие мамы говорят, что им стыдно. А я им говорю, что стесняться нечего, ведь они не сделали ничего плохого. Наоборот, мама, которая такого ребенка воспитывает, – героиня, она молодец! Это разный психологический подход к одной и той же ситуации. Мы учим женщин быть счастливыми, независимо от обстоятельств.

– Какие мероприятия еще вы проводите?

– Мы устраиваем благотворительные семейные праздники. Заказываем самую простую еду – картофельное пюре, потому что особенным детям сложно есть. Приглашаем аниматоров, дарим гостям одежду. В настоящее время в общей сложности раздарили около 15 тыс. вещей людям по всей России.

«Так получилось, что я негласно отвечаю за доступную среду нашего города, курирую семьи с особенными детьми, максимально решаю их насущные вопросы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Негласно отвечаю за доступную среду нашего города»

– Вы, как депутат, какие вопросы курируете?

– Я состою в двух комиссиях – «Закон и порядок» (поскольку работала в Верховном суде) и «Социально-экономическое развитие» (поскольку я предприниматель). Так получилось, что я негласно отвечаю за доступную среду нашего города, курирую семьи с особенными детьми, максимально решаю их насущные вопросы. Ильсур Раисович сказал, что эти вопросы самые приоритетные.

Но, к сожалению, ежегодно растет количество людей с инвалидностью. И под жизненные реалии перестроиться очень быстро сложно, но, конечно, мы к этому будем идти. А еще в этой сфере есть некий информативный вакуум. Как выяснилось, когда человек впервые сталкивается с такой проблемой, он не знает, куда идти, какие больницы у нас есть – государственные и частные, где находятся реабилитационные центры. Тогда мы поняли, что классно было бы иметь маршрутизатор. Было предложено внедрить его на Госуслугах, ведь это самый раскрученный сайт. Мы писали письма и объясняли, как это видим. В этом мне помогала соцзащита, у меня с ними очень хорошие отношения, и я вижу, насколько они стараются.

С директором «Доброй Казани» Татьяной Мерзляковой мы сделали телеграм-бот, составили маршрутизатор, где ты вводишь, например, «Вахитовский район, спортзалы», и сразу видно, что доступно, а что нет – выделено красным цветом. Но среда – это ведь не только пандус. Например, есть звуковое сопровождение, если человек слепой. Если пандус есть, но такой сомнительный, то мы выделяем объект желтым цветом. У нас есть пояснение на каждый объект. Пользователь может заранее узнать, куда можно проехать на коляске, где он столкнется с препятствием, а где нет. Для этого была проделана большая работа.

– Достаточно ли, на ваш взгляд, мер социальной поддержки в Татарстане?

– Минтруд Татарстана оказывает семьям разносторонние меры социальной поддержки, а также психологическую помощь. В республике много реабилитационных центров, в том числе для людей с различными ментальными нарушениями. Фонд социального страхования также дает нуждающимся различные выплаты, памперсы, сертификаты на необходимые средства реабилитации. У жителей республики есть возможность пройти санаторно-курортное лечение, пройти курс в реабилитационных центрах. В целом наша республика дает семьям с детьми максимально все, что можно.

«В целом система мер соцподдержки в Казани и в республике выстроена грамотно» Фото: rais.tatarstan.ru

«Если детям-инвалидам дать возможность развиваться, они могут жить счастливой жизнью»

– Как изменилась социальная сфера в республике за последние 5 лет?

– Она изменилась кардинально, сейчас нерешенных вопросов практически нет. Есть некоторые технические моменты по доступной среде, ведь раньше было другое законодательство и другие стандарты. Но сейчас все недочеты исправляют. Я ходила и проверяла, работают ли у нас надземные пешеходные лифты. Оказывается, работают. Посмотрела, как обустроены социально значимые объекты – школы и театры, что там с доступной средой. У меня профессиональный взгляд. Смотрю на все это и вижу, что, в принципе, недоступных мест нет.

– А какие изменения произошли в Казани?

– В Казани для людей с ограниченными возможностями сегодня открыты специальные спортзалы. Каждый Дворец культуры принимает детей на какие-нибудь мастер-классы, проводит концерты. К инвалидам лояльное отношение в поликлиниках. Техникумы и вузы принимают людей с ограниченными возможностями на обучение. У меня есть знакомая семья, где парень с тяжелой формой ДЦП, но голова у него соображает. Ему дали возможность развиваться, он учится в ТИСБИ.

К сожалению, родители детей-инвалидов не вечны. В каждом районе Казани открыта тренировочная квартира для ребят с ментальными нарушениями, чтобы они могли жить самостоятельно, посещать магазины, покупать продукты, готовить и при этом не сжечь квартиру. Все вопросы, связанные с детсадами и школами, оперативно решает городское управление образования. И, конечно, есть мощная поддержка со стороны соцзащиты. Когда родители особенных детей что-то открывают, соцзащита максимально пытается выделять гранты на реализацию проектов, чтобы облегчить жизнь людям. В принципе, со всех сторон город максимально старается сделать все возможное.

Считаю, что в целом система мер соцподдержки в Казани и в республике выстроена грамотно. Ведь мы прекрасно понимаем, что если изначально дать возможность таким детям развиваться, то в будущем мы не будем иметь иждивенцев, а получим более-менее полноценных членов общества, которые тоже могут чем-то заниматься, быть полезными государству и обществу, но самое главное – жить полноценной, счастливой жизнью.