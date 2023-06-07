9 премьер, 135 спектаклей и 26 тысяч зрителей: Бугульминский театр подвел итоги сезона

Бугульминский драматический театр им.А.В.Баталова завершил 88-ой театральный сезон спектаклем «Женитьба гусара». Всего за ушедший сезон выпущено 9 спектаклей, сыграно 135 спектаклей. Их посмотрели более 26 тыс. зрителей, рассказали «Татар-информу» в театре.

Осенью прошлого года Бугульминский театр победил в конкурсе «Дебют в России». Грант осуществляется при патронаже ГИТИСа и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках данного проекта выпускник ГИТИСа Петр Норец поставил в Бугульме спектакль по пьесе Марии Завадской «Бездонное озеро». Спустя полгода актер Тимур Абдрахманов стал лауреатом театральной премии Минкультуры РТ «Тантана» — 2023 в номинации «Дебют» за роль подростка Левы из этой постановки.

В декабре 2022 года получил грант конкурса «Культурная афиша». Благодаря этому в марте артисты съездили на гастроли в Курскую и Белгородскую области. В трех городах — Губкин, Старый Оскол и Железногорск артисты показали спектакли «Женитьба Бальзаминова», «Иван Царевич и Царевна-лягушка». Показ прошел с аншлагом.

В рамках программы «Большие гастроли» в этом году с творчеством Бугульминского театра смогли познакомиться и жители Архангельской области. Баталовцы выступили в городе Котласе со спектаклями «Храбрец-удалец», «Голубцы по объявлению», «Бесконечный апрель» и «Бешеные деньги». Финалом этих гастролей стало выступление коллектива на сцене Чебоксарского драмтеатра. Вниманию зрителей была представлена импровизация «Бесконечный апрель».

Уже не первый год Бугульминский театр плодотворно сотрудничает с театрами из Мензелинска, Оренбурга, Туймазов, Бугуруслана. Этот сезон не стал исключением — практически со всеми коллективами бугульминцы обменялись площадками для показа спектаклей. Исключение — Мензелинск. Артистов этого театра в Бугульме ждут в октябре.

Богатым этот сезон был и на премьеры: «Мой зять украл машину дров», «Бесконечный апрель», «Бездонное озеро», «Счастье в куче битого стекла», «Приключения у елочки», «Однажды в старой сказке», «Похищение», «Женитьба гусара», «Спилберг».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Альметьевский театр под занавес сезона наградил активных зрителей и лучших сотрудников.