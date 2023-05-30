Альметьевский театр под занавес сезона наградил активных зрителей и лучших сотрудников

Альметьевский драмтеатр к завершению 78-го сезона подошел творчески, закольцевав его открытие и закрытие. В октябре открылся премьерой «Заговор любви» / «АХ, яки Мәхәббәт элмәге», в мае закрылся этим же спектаклем. Но только старт сезону дал молодежный состав труппы, а финиш ознаменовался выступлением более опытных артистов. И те, и другие на торжественной церемонии закрытия сезона были отмечены рядом наград, рассказали «Татар-информу» в театре.

Благодарность за плодотворный труд от Кабинета Министров РТ получила заслуженная артистка РТ Гульнара Кашипова. Благодарственные письма от Союза театральных деятелей РТ за активную работу вручили артистам Раушану Мухаметзянову и Гульназ Юсуповой, художникам Регине Шарафутдиновой и Гульнаре Актугановой.

За вклад в развитие культуры почетными грамотами Минкультуры РТ отмечены артисты Алсу Сибгатуллина, Энже Сайфутдинова, Алмаз Шагимарданов, Айзиль Фазлиев и Лилия Загидуллина, а также менеджер по рекламе Лилия Загретдинова.

За профессионализм и преданность профессии почетные грамоты Управления культуры Альметьевского района получили оператор видеозаписи Илькам Ахметзанова; репетитор по вокалу Айгуль Сафина, художник-бутафор Эльмира Нургалиева, а благодарственные письма — контролер билетов Маршида Газизулина; заведующая складом Гульнара Мифтахова, вахтеры Венера Фархутдинова и Халиса Хайбрахманова, гардеробщик Мадина Дьячкова.

Но не только сотрудники театра поднимались на сцену за наградами. Зрителей тоже приглашали на нее за подарками.

«Каждый сезон Альметьевский театр предлагает новые конкурсы, проекты, чтобы укрепить дружеские связи со зрителями, — рассказала заместитель директора театра по организации зрителя Гульназ Гиззатуллина. — В нынешнем сезоне мы провели конкурс для зрителей в четырех номинациях. Наградили победителей сертификатами из магазина креативных сувениров, канцелярских товаров „Золотое перо“».

По условиям номинации «Йолдыз hәм мин» / «Дотянуться до звезды» зрители должны были сфотографироваться с актером театра и разместить фото в соцсетях. Победительницей стала Виктория Юсупова.

Название номинации «Карыйм, язам, сөйлим» / «Смотрю, пишу, рассказываю» говорит само про себя. Победила в ней Гулия Замалиева.

В номинации «Яратам бетте-китте» / «Люблю — не могу» зрители выражали через посты свою любовь к театру и спектаклям. В ней победу одержал Рустам Тухватуллин.

Номинация «Бөек сүз остасы» / «Великий комментатор» присуждается за комментарии под постами в группе театра в соцсетях. Победила в ней Гузель Галиванова.

«Особенно много в этом сезоне на наших спектаклях было молодых людей. Они использовали возможности покупки билетов по Пушкинской карте, — заметила директор Альметьевского театра Фарида Исмагилова. — Всего в 78-м сезоне на спектакли пришли около 10 тыс. школьников и студентов».

Для участия в конкурсе необходимо было приобрести пять билетов на спектакли по Пушкинской карте. Среди них и разыграли сертификаты из магазинов-партнеров театра, а также беспроводные наушники и колонку с голосовым помощником.