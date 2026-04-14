Выплаты педагогам за проверку экзаменационных работ в РТ увеличили в два раза

В Татарстане в этом году в два раза увеличили выплаты педагогам – членам предметных комиссий за проверку экзаменационных работ выпускников. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова.

«Ранее они получали в среднем около 130 рублей за час работы. Сумма зависит от того, по какому предмету экзаменационную работу проверяют. Методика расчета разная. В среднем за час работы они получат 200 рублей и более», – рассказала она.

В прошлом году по решению Раиса РТ Рустама Минниханова выплата для учителей, задействованных в государственной итоговой аттестации, была увеличена в десять раз, добавила Закирова.

«За час работы они получали около 20 рублей, сейчас получают 200 рублей», – отметила она.