Руc Тат
16+
Общество 14 апреля 2026 16:21

Выплаты педагогам за проверку экзаменационных работ в РТ увеличили в два раза

В Татарстане в этом году в два раза увеличили выплаты педагогам – членам предметных комиссий за проверку экзаменационных работ выпускников. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова.

«Ранее они получали в среднем около 130 рублей за час работы. Сумма зависит от того, по какому предмету экзаменационную работу проверяют. Методика расчета разная. В среднем за час работы они получат 200 рублей и более», – рассказала она.

В прошлом году по решению Раиса РТ Рустама Минниханова выплата для учителей, задействованных в государственной итоговой аттестации, была увеличена в десять раз, добавила Закирова.

«За час работы они получали около 20 рублей, сейчас получают 200 рублей», – отметила она.

ОГЭ и ЕГЭ-2026 в Татарстане: когда пройдут экзамены и как изменились правила
Гарретт Джонстон в Казани: «Если мы не умрем в ядерном огне, нас ждет хорошее будущее»

В Татарстане бесплатно проверили работоспособность 3,5 тысяч тонометров

