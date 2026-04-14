ОГЭ и ЕГЭ-2026 в Татарстане: когда пройдут экзамены и как изменились правила

В Татарстане в 2026 году ОГЭ и ЕГЭ сдадут более 66 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов – это почти на 4,2 тысячи больше, чем годом ранее. Формат проведения ЕГЭ остался без изменений, тогда как для ОГЭ введены нововведения. Подробности – в материале «Татар-информа».





Заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Основной период ЕГЭ для выпускников текущего года стартует 1 июня

В Татарстане единый государственный экзамен планируют сдавать более 18 тыс. человек, включая выпускников этого года и прошлых лет, студентов колледжей и техникумов, сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова.

Сейчас проходит досрочный период ЕГЭ. Он стартовал 20 марта и продлится до 20 апреля. В республике на него заявились 33 человека.

«По решению Рособрнадзора основной период ЕГЭ для выпускников текущего года стартует 1 июня. Он продлится до 19 июня. Раньше государственная итоговая аттестация начиналась сразу после Последнего звонка. В этом году школьники полноценно завершат учебный год. У детей будет время подготовиться, повторить пройденный материал и потом сдавать экзамены», – сказала Закирова.

Основной период начнется с экзаменов по истории, литературе и химии. Обязательные предметы ЕГЭ выпускники сдадут 4 июня (русский язык) и 8 июня (математику).

«В резервные дни основного периода, с 22 по 25 июня, ЕГЭ сдают выпускники прошлых лет. У них есть возможность сдать экзамены только в резервные дни. Кроме того, в этот период могут сдать экзамены выпускники этого года, у которых совпали даты экзаменов в основной период, а также те, кто не смог сдать ЕГЭ в основные дни по уважительной причине», – уточнила замминистра образования и науки.

Результаты основного периода должны быть объявлены не позднее 1 июля.

«С каждым годом выпускников, которые воспользовались возможностью пересдачи, становится больше»

В дополнительный период ЕГЭ – 4, 8 и 25 сентября – русский язык и базовую математику смогут пересдать выпускники, не получившие удовлетворительные оценки в основной период или пропустившие экзамены по болезни.

Как и раньше, выпускники этого года смогут пересдать один из предметов ЕГЭ, чтобы улучшить результат. Напомним, что такая возможность появилась благодаря решению Президента России Владимира Путина. Так называемые президентские дни назначены на 8 и 9 июля.

«Но нужно помнить, что засчитывается результат пересдачи. С одной стороны, это риск, а с другой – возможность улучшить свой результат. С каждым годом выпускников, которые воспользовались возможностью пересдачи, становится больше», – подчеркнула Закирова.

По ее словам, для получения аттестата достаточно сдать ЕГЭ по основным предметам – русскому языку и математике. Но при поступлении в вуз учитываются результаты ЕГЭ по профильной математике. Кроме того, помимо обязательных предметов необходимо сдать два предмета по выбору по профилю вуза.

В Татарстане единый государственный экзамен планируют сдавать более 18 тыс. человек

«Увеличилось количество выпускников, выбравших экзамен по родному языку и литературе»

В этом году обучение в школах завершают более 16,5 тыс. одиннадцатиклассников. По сравнению с 2025 годом их количество увеличилось более чем на 1,2 тыс. человек, рассказала Закирова.

«Мы наблюдаем положительную динамику выбора профильной математики. На 3% увеличилось количество выпускников, выбирающих физику. Во многом выбор предметов определяется правилами приема в вузы и перечнем предметов, наличие результатов по которым засчитывается в качестве вступительных испытаний», – отметила она.

Изменения произошли в части минимальных баллов ЕГЭ, необходимых для зачисления в вузы. Так, выросли баллы по физике, истории, информатике, иностранным языкам, химии, биологии, математике. «Различные вузы выставили разное количество баллов», – заметила замминистра образования и науки.

Для получения аттестата выпускнику, как и в прошлом году, достаточно получить 24 балла на ЕГЭ по русскому языку и 27 – по профильной математике. Но для подачи документов в государственный вуз должно быть не менее 40 баллов по профильной математике. А минимальные баллы по русскому языку отличаются: в вузы, подведомственные Минобрнауки, – 40, в вузы Минпросвещения РФ – 42.

«Увеличилось также количество выпускников, выбравших единый республиканский экзамен по родному языку и литературе. 28 мая экзамен по татарскому языку планируют сдавать 44 выпускника, что на 59% больше, чем в прошлом году», – заявила Закирова.

«Количество выпускников колледжей, сдающих ЕГЭ, увеличилось почти в два раза»

Количество выпускников колледжей, сдающих ЕГЭ, увеличилось почти в два раза: с 166 человек в 2025 году до 319 в 2026-м, сообщила замминистра образования и науки.

Это связано с изменениями в порядке приема в вузы абитуриентов, поступающих после колледжей и техникумов, пояснила она.

«Если профиль программ бакалавриата или специалитета не соответствует направленности полученного среднего профобразования, то необходимым в большинстве случаев становится наличие результата ЕГЭ», – отметила Закирова.

По ее словам, у выпускников учреждений среднего профессионального образования большей популярностью пользуются такие предметы, как русский язык, биология, профильная математика, обществознание и химия.

«Если выпускник был удален с экзамена, то нет возможности пересдачи»

Закирова предупредила, что во время сдачи экзамена выпускникам запрещается:

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и другие средства хранения и передачи информации;

выносить из аудиторий и пункта проведения экзамена черновики, экзаменационные материалы на бумажном и электронных носителях;

фотографировать экзаменационные материалы;

пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в тексте контрольно-измерительных материалов;

перемещаться по пункту проведения экзамена без сопровождения организатора;

разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами.

«В случае нарушения порядка участник ЕГЭ удаляется с экзамена. И в этом году он уже не сможет пересдать экзамен. Если он сдал на неудовлетворительную оценку русский язык или математику, он может пересдать в резервные дни или в осенний период, а если был удален, то нет возможности пересдачи», – подчеркнула замминистра образования и науки.

Она также добавила, что апелляцию о нарушении порядка проведения экзамена можно подать в день его проведения члену государственной экзаменационной комиссии, но до выхода из пункта проведения экзамена. «Если выпускник вышел из аудитории, то апелляция не принимается», – заметила Закирова.

Основной государственный экзамен в этом году в Татарстане сдадут более 48 тыс. выпускников девятых классов

«В девятых классах проведение экзаменов будет организовано с использованием технологии ОГЭ 2.1»

Основной государственный экзамен в этом году в Татарстане сдадут более 48 тыс. выпускников девятых классов. По сравнению с прошлым годом девятиклассников больше почти на 3 тыс. человек, рассказала замминистра образования и науки.

Досрочный период ОГЭ пройдет с 21 апреля по 18 мая, основной период – с 2 июня по 6 июля и дополнительный – с 3 по 25 сентября.

«Допуском к государственной итоговой аттестации в девятом классе является итоговое собеседование. Нововведением этого года стало использование веб-технологий для обработки результатов итогового собеседования. Каждая школа заполняла результаты участников в личном кабинете, созданном в автоматизированной системе «Веб ИС-9». Бумаги учителя не заполняли. Таким образом, сократилось время для обработки данных детей. Технология себя оправдала», – сообщила она.

По словам Закировой, новшеством в этом году также стало внедрение технологии ОГЭ 2.1.

«В этом году впервые в девятых классах проведение экзаменов будет организовано с использованием этой технологии. Она аналогична технологии ЕГЭ. Экзаменационные материалы будут передаваться по защищенной сети Интернет и распечатываться в аудитории, сканирование экзаменационных материалов будет производиться в пункте проведения экзамена», – отметила она.

Кроме того, впервые в Татарстане проводится эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования. Его участники могут сдать только два обязательных экзамена – русский язык и математику – вместо четырех.

В эксперименте участвуют девятиклассники, желающие получить рабочую профессию. С аттестатом по результатам двух экзаменов они могут поступить на одну из 33 востребованных в республики профессий. Для участия в эксперименте пока заявились более 3,6 тыс. выпускников, подчеркнула замминистра.

«Увеличилась доля выбравших физику и биологию»

В топ-5 предметов по выбору ОГЭ, как и в прошлом году, вошли география, информатика и обществознание, сказала Закирова.

«Увеличилась доля выбравших физику и биологию по сравнению с 2025 годом. Впервые за много лет сократилась доля сдающих географию – на 3,6%», – заявила она.

Родной язык как предмет по выбору будут сдавать более 5,8 тыс. выпускников, что более чем на сто человек больше, чем в прошлом году, добавила замминистра.

Так, свыше 5,7 тыс. выпускников выбрали экзамен по татарскому, 70 – по чувашскому, 24 – по удмуртскому, 22 – по марийскому. Родную литературу планируют сдавать 12 человек.

«Чтобы стать наблюдателем, родитель должен пройти аккредитацию в Рособрнадзоре»

В прошлом году в качестве наблюдателей на экзаменах участвовали 434 родителя. В этом году такая практика продолжится, рассказала Закирова.

По ее словам, чтобы стать наблюдателем, родитель, у которого есть ребенок-выпускник, должен пройти аккредитацию в Рособрнадзоре.

«Но родители проходят только до пункта контроля. Они могут наблюдать, как входят в пункт проведения экзамена выпускники, как их досматривают возле металлорамок. Если им показалось, что нарушены права, они могут направить свое обращение по телефону, указанному в пункте. Родитель может прийти в тот пункт, куда для сдачи экзамена направлен его ребенок», – пояснила замминистра.

Кроме того, для защиты прав участников государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзамена будут находиться представители Уполномоченного по правам ребенка в РТ. «Их задача – оперативно реагировать на любые инциденты, обеспечивая объективные условия для каждого выпускника», – заметила она.

Более того, сообщить о нарушениях на экзаменах можно с помощью платформы обратной связи на портале госуслуг и через мобильное приложение «Госуслуги».

«Несколько лет назад были случаи, когда родители отказывались от обработки персональных данных своих детей. А это необходимо для участия в государственной итоговой аттестации. Мы пытались их убедить. Но сейчас есть законное основание – согласие на обработку персональных данных не требуется. Мы можем это организовать через государственную информационную систему», – заключила Закирова.