Выплаты добровольцам из батальонов «Алга» и «Тимер» направят поэтапно

Кабмин РТ уточнил порядок единовременной денежной выплаты добровольцам из батальонов «Алга» и «Тимер». Как следует из постановления, которое накануне подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин, выплаты будут производиться поэтапно.

Первую выплату в 60 тыс. рублей добровольцы получат после зачисления в списки военной части, эту сумму также разобьют на еженедельные выплаты по 15 тыс. рублей, следует из документа. Большую часть средств – по 200 тыс. рублей – служащие получат после пересечения батальонами государственной границы для участия в военной спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины.

Напомним, выплаты в 260 тысяч рублей военнослужащим будут осуществлять из средств резервного фонда Кабмина РТ. Для их получения нужно подать в военкомат заявление, копию выписки из приказа о зачислении в списки военной части на службу, копию документа с реквизитами счета в банке, а также согласие на обработку персональных данных.