В РТ определили порядок осуществления выплат добровольцам батальонов «Алга» и «Тимер»

Власти республики определили порядок осуществления единовременной выплаты добровольцам именных батальонов «Алга» и «Тимер». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Выплаты в 260 тысяч рублей военнослужащим будут осуществлять из средств резервного фонда Кабмина РТ. Для их получения нужно подать в военкомат заявление, копию выписки из приказа о зачислении в списки военной части на службу, копию документа с реквизитами счета в банке, а также согласие на обработку персональных данных.

Список лиц, которые проходят службу в именных батальонах, Военкомат Татарстана представляет после того, как эти батальоны пересекут границы России. Документ нужно подать в Министерство труда, занятости и соцзащиты РТ. Деньги зачислятся на счет в течение пяти рабочих дней.