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В Татарстане выплаты при подписании контракта с Минобороны выше, чем в других регионах
Выплаты при подписании контракта с Минобороны в Татарстане выше, чем в других регионах в два-три раза. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказал заместитель начальника Пункта отбора на военную службу по контракту Рустем Сафиуллин.
«Наш регион задает тренд, создавая такие условия, чтобы граждане из других субъектов страны стремились к нам за более выгодными условиями. По сравнению с другими регионами мы в два, а то и в три раза больше помогаем с социальными выплатами и льготами для кандидатов, желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации», – сообщил Сафиуллин.
Он отметил, что сумма выплат достигает 1,5 миллиона рублей – это одни из самых высоких выплат в стране.
«На сегодняшний день более 30 процентов из всех кандидатов, убывающих на службу по контракту, являются жителями других регионов. Это не только жители близлежащих регионов, но также из Астраханской области, Брянской и Курской областей», – добавил Сафиуллин.
Подписать контракт можно за один рабочий день, отметил заместитель начальника Пункта отбора на военную службу по контракту.
«По прибытии кандидата в военный комиссариат или пункт отбора на военную службу по контракту оформление проходит в течение одного дня. Затем они централизованно отправляются в воинскую часть и получают всю необходимую помощь, включая обмундирование, снаряжение и рюкзаки, а также проходят необходимый инструктаж. Далее по прибытии в часть идет распределение по специальностям и направлениям деятельности военнослужащего», – сказал Сафиуллин.
Контрактников из Татарстана направляют в воинские части в Ростов-на-Дону, Ульяновск и именные батальоны.
Он отметил, что раньше на службу по контракту шли мужчины старше 40 лет, теперь же средний возраст военнослужащего этой категории стал моложе.
«В этом году более ста срочников решили сразу подписать контракт», – добавил Сафиуллин.
Для желающих поступить на военную службу проводят переобучение, если в этом есть необходимость. Особенно востребованы операторы БПЛА, но также нужны и другие профессии, такие как техник-ремонтник.
Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.
Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн – на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «ВКонтакте».
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
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