Выплаты детям-сиротам и субсидии ветеранам труда увеличат в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане с начала следующего года проиндексируют ряд социальных выплат. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

В частности, ежемесячные выплаты ветеранам труда и лицам, отмеченным госнаградами Татарстана, в 2026 году увеличатся с нынешних 630 до 656 рублей в месяц. В 2027-м они должны будут вырасти до 683 рублей, а в 2028-м –до 711.

Проработавшие не менее шести месяцев труженики тыла, лица, награжденные медалями и орденами СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны, и реабилитированные граждане в будущем году будут получать ежемесячную выплату в размере 977 рублей вместо теперешних 939. Затем ее размер увеличится до 1017 и 1058 рублей.

Выплата пострадавшим от политических репрессий составит 820 рублей ежемесячно в 2026 году, 853 и 888 рублей – в последующие годы. Сейчас она равняется 788 рублям.

Среди детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку и в приемные семьи дошкольники в 2026 году будут получать 11 617 рублей вместо 11 170 в текущем году, а в 2027 и 2028 годах –12 082 и 12 566 рублей соответственно. Выплаты для школьников из этой категории составят 13 396, 13 932 и 13 490 рублей (сейчас они равняются 12 880 рублям).

Субсидии на проезд для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также для детей из многодетных семей последовательно увеличатся с 384 рублей до 400, 416 и 433 рублей. Субсидия на покупку лекарств для ребенка в возрасти до шести лет из семей с тремя и более детьми вырастет с 171 рубля до 178, 186 и 194 соответственно.

Ежемесячная выплата на проезд пенсионерам в 2026 году увеличится с 630 рублей до 656. В плановый период 2027 и 2028 годов она будет равняться 683 и 711 рублям.