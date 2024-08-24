В Татарстане повысят выплаты детям-сиротам и субсидии пенсионерам

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С 1 января 2025 года в Татарстане планируют повысить ряд социальных выплат. Проект постановления Правительства РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Так, ежемесячные выплаты ветеранам труда, лицам, отмеченным госнаградами РТ, в 2025 году составят 630 рублей, в 2026-м — 656, а в 2027-м — 683 рубля. Для сравнения, в текущем году они получают 605 рублей в месяц.

Труженики тыла, награжденные медалями и орденами СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны, а также реабилитированные граждане в следующем году будут получать ежемесячную выплату в размере 939 рублей, затем — 977 и 1017 рублей. Для пострадавших от политических репрессий выплаты составят 788 рублей в 2025 году, 820 и 853 рубля — в следующие годы.

Следующая категория населения, которой положены социальные выплаты, — это дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, переданные под опеку и в приемные семьи. Для дошкольников в 2025 году и на плановый период 2026 и 2027 годов они составят 11 170, 11 617 и 12 082 рубля соответственно. Для школьников — 12 880, 13 396 и 13 932 рубля.

Кроме того, изменятся размеры субсидий на проезд. Для детей-сирот, ребят, оставшихся без попечения родителей, а также тех, кто лишился родителей в период обучения, детей из многодетных семей, они составят 384, 400 и 416 рублей. Субсидия на покупку лекарств для ребенка в возрасти до шести лет из семей с тремя и более детьми — 171, 178 и 186 рублей.

Ежемесячная выплата на проезд пенсионерам в 2025 году составит 630 рублей, а в плановый период 2026 и 2027 годов — 656 и 683 рубля.