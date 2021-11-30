Выплаты без техосмотра, отказ в выдаче Fan ID: Айдар Метшин ответил на вопросы жителей РТ

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Бывший мэр Нижнекамска — депутат Госдумы от Татарстана VIII созыва Айдар Метшин провел онлайн-прием в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева. Свои вопросы парламентарию задали девять жителей из разных районов Татарстана.

Жительницу Нижнекамска интересовал федеральный закон об отмене обязательного техосмотра автотранспорта. Женщина спросила, будут ли страховые компании в таком случае производить выплаты.

Айдар Метшин уточнил, что речь идет о легковых авто и мотоциклах, которые используются исключительно в личных целях, а не для перевозки пассажиров. В таком случае страховщики продолжат выплаты, тем более что сейчас не требуется диагностическая карта при оформлении ОСАГО.

Выпускник одной из школ Нижнекамска поинтересовался у депутата, по каким критериям предусмотрен отказ в выдаче паспорта болельщика. Он обеспокоен тем, что на выдачу данного документа введены ограничения.

Айдар Метшин объяснил обратившемуся, что законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, направлен на обеспечение безопасности людей.

По словам парламентария, болельщику могут отказать в выдаче Fan ID, если есть факты нарушения общественного порядка как на территории России, так и за ее пределами.

Также парламентарий обсудил с жителями вопросы получения гражданства России, цену на закупку молока. Помимо этого, жители просили упростить систему налогообложения для небольших магазинов в деревнях и открыть продовольственные рынки. Татарстанцы интересовались и нюансами закона, который освобождает семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ. Напомним, документ накануне подписал Президент России Владимир Путин.