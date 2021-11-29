В России семьи с двумя и более детьми освободили от уплаты НДФЛ при продаже жилья

Российские семьи с двумя и более детьми не будут платить НДФЛ при продаже жилья. Соответствующий закон подписал Президент страны Владимир Путин.

Новацией семьи смогут воспользоваться при продаже жилья для улучшения жилищных условий. Под закон подпадают сделки, заключенные с начала 2021 года.

От налога освобождается та часть суммы, которая получена от продажи квартиры, дома или их частей и которую семья будет использовать при приобретении новой жилплощадки. Льготу смогут получить родители (усыновители) двух и более несовершеннолетних детей (либо детей в возрасте до 24 лет, если они на очном обучении) или сами дети.

Льготникам нужно будет выполнить ряд требований. Так, новое жилье нужно купить в том же календарном году, в котором продано старое (или до 30 апреля следующего года). Новое жилье должно быть дороже старого. Кроме того, на момент продажи ни у кого из членов семьи не должно быть в собственности других объектов жилой недвижимости, суммарная площадь которых более чем на 50% превышала бы площадь нового.