Выплата от ДОСААФ в 105 тыс. рублей при заключении контракта в РТ продлена на 2024 год

Выплата в 105 тысяч рублей от ДОСААФ будет выплачиваться при заключении контракта и в 2024 году. Она положена всем, кто заключает контракт на территории Республики Татарстан, или был призван с ее территории, а позднее также заключил контракт. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков.

«Кроме этого, в прошлом году появился один из источников комплектования и возможность поступления на службу по контракту для военнослужащих, уже стоящих в строю. Призванных по частичной мобилизации или поступивших на военную службу по призыву. Если военнослужащий уже стоит в строю и заключает контракт с Министерством обороны и при этом является жителем Республики Татарстан, призванным с ее территории, то он получает дополнительно от республики 300 тысяч рублей. То есть, 195 тысяч от Министерства обороны и 105 тысяч рублей при заключении контракта на срок более года», – отметил Евгений Токмаков.

Евгений Токмаков напомнил, что на сегодняшний день тем, кто заключает контракт на службу в Вооруженные Силы РФ, единовременно выплачивается 195 тысяч рублей от Министерства обороны, 105 тысяч – от ДОСААФ, 200 тысяч от мэрии и 100 тысяч – поддержка предприятий города. Всего 600 тысяч рублей.

Ранее «Татар-информ» уже освещал вопрос выплат контрактникам в репортаже о Центре оформления на контрактную службу «Батыр».

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