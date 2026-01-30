Выписка о праве собственности возглавила рейтинг услуг Роскадастра в Татарстане

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане услуга выписки о праве собственности стала самой популярной среди всех сервисов Роскадастра. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил директор территориального филиала по РТ Ильсур Каримов.

За прошлый год этой услугой воспользовались более 6 млн раз. Большинство сведений предоставили в электронном виде.

«Оказание этой услуги за прошлый год осталось на стабильно высоком уровне», – отметил он.

По словам Каримова, выписка помогает владельцам недвижимости подтвердить свои права на объект, проводить сделки с жильем, оформлять наследство и получать другие государственные услуги.