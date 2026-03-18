Вынесли приговор водителю из РТ, который отвлекся на телефон и устроил смертельное ДТП

В Верхнеуслонском районе РТ вынесли приговор 47-летнему водителю, устроившему смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Трагедия произошла 28 июля 2025 года на трассе Казань – Ульяновск. Суд установил, что водитель грузового Mercedes отвлекся на телефон, потерял управление и столкнулся с «Ладой Вестой». В результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля скончались.

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года и 9 месяцев.