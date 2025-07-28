Водитель и пассажир легковушки погибли после столкновения с грузовиком в Татарстане

Фото: Прокуратура РТ

Сегодня на 28-м километре трассы Казань-Ульяновск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По предварительным данным, водитель грузового тягача Mercedes не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Вестой».

В результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля скончались.

На место происшествия выехала заместитель прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова. Организована проверка.