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Происшествия 28 июля 2025 21:09

Водитель и пассажир легковушки погибли после столкновения с грузовиком в Татарстане

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Водитель и пассажир легковушки погибли после столкновения с грузовиком в Татарстане
Фото: Прокуратура РТ

Сегодня на 28-м километре трассы Казань-Ульяновск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По предварительным данным, водитель грузового тягача Mercedes не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Вестой».

В результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля скончались.

На место происшествия выехала заместитель прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова. Организована проверка.

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