Вылетевшая в ФНЛ «Уфа» может сменить название клуба

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал вероятность дальнейшего выступления башкирского клуба в ФНЛ. По словам функционера, одним из вариантов вливания дополнительных средств в бюджет клуба является смена его названия.

«Для ФНЛ нужен бюджет не меньше 200 млн рублей, но у нас есть игроки на контрактах. Наш бюджет должен быть выше, эти деньги у нас есть. С BetBoom у нас были определенные соглашения по разным сценариям - и для РПЛ, и для ФНЛ. После того, как сыграли с «Оренбургом», мы с ними поговорили, я попросил их увеличить финансирование - они согласились. Если команда сменит название, для нас это будет вливание в бюджет», – цитирует Газизова «Матч ТВ».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах клуб из столицы Башкортостана проиграл «Оренбургу» и вылетел в ФНЛ.

Ранее уфимский суд взыскал 1 млн евро от владельца «Спартака» Леонида Федуна в пользу Газизова.