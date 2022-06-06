Уфимский суд взыскал 1 млн евро от владельца «Спартака» Федуна в пользу Газизова

Владелец «Спартака» Леонид Федун должен заплатить 89 млн рублей нынешнему гендиректору ФК «Уфа» Шамилю Газизову, который ранее занимал аналогичный пост в московском «Спартаке».

Такое решением принял Октябрьский суд города Уфы.

«Суд не стал взыскивать со «Спартака», а взыскал его с Федуна. Он взыскал 89 млн рублей в пользу Газизова. Иск был заявлен на 1 млн евро, на момент выхода «Спартака» в еврокубок, на тот период евро стоил 89 рублей», - приводит слова юриста «Спартака» Елены Чачуа ТАСС.

Напомним, что Газизов полгода занимал пост гендиректора «Спартака» с декабря 2020 года. В марте 2021-го функционер вернулся на аналогичную должность в башкирский клуб.

В этом сезоне «Спартак» занял десятое место в таблице РПЛ, а ФК «Уфа» 14-е. По итогам стыковых матчей башкирский клуб вылетел в ФНЛ, вслед за «Рубином», который уфимцы обыграли в заключительном туре ФНЛ.