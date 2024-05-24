Выгорание врача и жалобы пациента: В Казани открыли конференцию о безопасности в медицине

В Казани стартовала вторая научно-практическая конференция «Безопасность в медицине: технологии и решения». На протяжении двух дней ведущие медики со всей республики и гости из других регионов будут обсуждать вопросы безопасности пациентов, врачей и медсестер.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Конференция посвящена вопросам пациентоориентированности, связанной с качеством оказания медицинской помощи, безопасности медицинских манипуляций. Мы рассматриваем вопросы, призванные облегчить работу медицинскому персоналу в части соблюдения правил безопасности тех или иных действий, которые они совершают в отношении пациента», – отметил первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

На конференции эксперты расскажут про то, как работать с жалобами от пациентов и их родственников. Обсудят проблемы эмоционального выгорания медиков и климат в рабочем коллективе.

Главный врач Республиканской клинической больницы Рафаэль Шавалиев в беседе с журналистами подчеркнул, что именно от безопасности и качества зависит удовлетворенность работы медицинских сотрудников.

«Конференция проходит второй год, причем собирает всех лучших экспертов страны. Мы гордимся, что вопросы безопасности обсуждаются именно в Казани, в Республике Татарстан. Повестка меняется, она уходит в сторону изучения жалоб, инцидентов. В этом году мы уже моделируем, какие могут быть дальше изменения в отношениях “врач-пациент”. В этом году в конференции участвуют юристы. Надеюсь, результаты, которые мы получим в виде резолюции, будут применены при разработке образовательных программ и обучающих тренингов для всей отрасли здравоохранения», – отметил он.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Напомним, что в этом году в Казани стартовала отраслевая образовательная программа «Безопасность в медицине» и школа кадрового резерва Министерства здравоохранения РТ, которую поддержал Раис республики Рустам Минниханов.

На сегодняшнюю конференцию пригласили тех, кто прошел во второй этап этой образовательной программы. Из 600 участников на вторую ступень вышли около 300.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Когда ты работаешь в команде, ты сталкиваешься со многими моментами, не связанными с основной профессией – это моменты общения с людьми. Так называемые мягкие навыки "‎soft skills"‎ ты осваиваешь самостоятельно, читаешь что-то, просматриваешь конференции. А эта программа позволяет аккумулировать все знания, которые существуют, и преподнести в готовом виде здесь и сейчас. И ты тратишь меньше ресурсов и меньше времени, чтобы их освоить», – отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения №2 РКБ Ирек Ахметов, который прошел во второй этап кадрового резерва.

Выбор лучших продолжится, а в декабре останутся 30 самых активных медработников, которые в скором времени займут руководящие должности в учреждениях здравоохранения Татарстана.