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Общество 18 марта 2024 11:23

В Казани открылась школа кадрового резерва Минздрава Татарстана

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В Казани открылась школа кадрового резерва Минздрава Татарстана
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня в Казани стартовала отраслевая образовательная программа «Безопасность в медицине» и школа кадрового резерва Министерства здравоохранения РТ.

Курс начался с подписания трехстороннего соглашения между казанской Медицинской Академией, Министерством здравоохранения республики и Росздравнадзором в IT-Парке им.Башира Рамеева.

«Соглашение позволяет надеяться на то, что в ближайшие три года во всех медицинских организациях Татарстана выстроят все процессы, после чего учреждения будут сертифицированы по стандартам Росздравнадзора. Работа началась», – отметил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.



Первый в России образовательный курс для медиков-управленцев разработали для улучшения качества работы поликлиник и больниц, чтобы и сотрудник, и пациент чувствовали себя в медучреждении безопасно.

В 2024 году при поддержке Раиса РТ запланировано обучение 600 специалистов, из которых 30 успешных выпускников будут отобраны в отраслевой кадровый резерв.

#Здоровье #минздрав рт
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