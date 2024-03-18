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В Казани открылась школа кадрового резерва Минздрава Татарстана
Сегодня в Казани стартовала отраслевая образовательная программа «Безопасность в медицине» и школа кадрового резерва Министерства здравоохранения РТ.
Курс начался с подписания трехстороннего соглашения между казанской Медицинской Академией, Министерством здравоохранения республики и Росздравнадзором в IT-Парке им.Башира Рамеева.
«Соглашение позволяет надеяться на то, что в ближайшие три года во всех медицинских организациях Татарстана выстроят все процессы, после чего учреждения будут сертифицированы по стандартам Росздравнадзора. Работа началась», – отметил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.
Первый в России образовательный курс для медиков-управленцев разработали для улучшения качества работы поликлиник и больниц, чтобы и сотрудник, и пациент чувствовали себя в медучреждении безопасно.
В 2024 году при поддержке Раиса РТ запланировано обучение 600 специалистов, из которых 30 успешных выпускников будут отобраны в отраслевой кадровый резерв.
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