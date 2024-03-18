В Казани открылась школа кадрового резерва Минздрава Татарстана

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня в Казани стартовала отраслевая образовательная программа «Безопасность в медицине» и школа кадрового резерва Министерства здравоохранения РТ.



Курс начался с подписания трехстороннего соглашения между казанской Медицинской Академией, Министерством здравоохранения республики и Росздравнадзором в IT-Парке им.Башира Рамеева.



«Соглашение позволяет надеяться на то, что в ближайшие три года во всех медицинских организациях Татарстана выстроят все процессы, после чего учреждения будут сертифицированы по стандартам Росздравнадзора. Работа началась», – отметил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.





Первый в России образовательный курс для медиков-управленцев разработали для улучшения качества работы поликлиник и больниц, чтобы и сотрудник, и пациент чувствовали себя в медучреждении безопасно.



В 2024 году при поддержке Раиса РТ запланировано обучение 600 специалистов, из которых 30 успешных выпускников будут отобраны в отраслевой кадровый резерв.