«Выглядим слегка слабоумными»: депутат ЕП оценила решение Эстонии не пускать россиян

Решение властей Эстонии не пускать в страну россиян с ранее выданными самим Таллином шенгенскими визами выглядит абсурдным и бессмысленным. Такое мнение высказала депутат Европарламента Яна Тоом, передает РИА Новости.

Тоом отметила, что таким образом республика воспользовалась единственной доступной для нее инициативой, но суть в том, что выданные Эстонией визы действительны в остальных странах Шенгенской зоны. К тому же Таллин не вправе игнорировать разрешения на въезд от других государств.

«Мы не можем принимать решения за всю Шенгенскую зону, к счастью, только за себя, — высказалась депутат. — Все, что мы можем сделать, — запретить визы, которые вчера сами и выдали людям. По-моему, мы в этом выглядим слегка слабоумными».

Тоом также предположила, что эстонские власти вряд ли смогут продавить эту идею на Совете Евросоюза. Цели санкционного режима — поддержание или восстановление мира, а меры, принятые Таллином, никоим образом не поспособствуют деэскалации на Украине, подчеркнула депутат.

Накануне Эстония приняла решение не пускать россиян, у которых уже есть выданная республикой шенгенская виза, на территорию страны.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, после чего западные страны усилили санкционное давление на РФ.