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Ру Тат
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28 октября 2021  13:42
Эвелина Киселёва

Выданные Роспотребнадзором разрешения на ночную работу кафе прекратили действие

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Кафе и рестораны Татарстана с 30 октября не смогут работать ночью даже при условии наличия выданных ранее разрешений. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. 

С 30 октября заведениям общепита запретили работать по ночам. Именно поэтому выданные Управлением Роспотребнадзора по Татарстану ранее 72 разрешения на ночную работу больше не действуют, подчеркнула главный санитарный врач РТ.

Эти разрешения выдавались только при 100-процентной вакцинации персонала.

#Коронавирус
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