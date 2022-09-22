Выдача пленных и партнерство в ШОС: Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Стороны обсудили сотрудничество государств в рамках ШОС и ОПЕК+, а также вопросы торгово-экономического взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент напомнил, что 23 сентября Саудовская Аравия отмечается 90-летие со дня провозглашения королевства. В связи с этим он попросил передать поздравления руководству, в том числе королю Сальману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду, и народу страны с этой знаменательной датой.

Затем представители государств обсудили взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества, статус партнера по диалогу в которой недавно получила Саудовская Аравия. Мухаммед Бен Сальман отметил, что роль ШОС в международных делах постоянно растет и королевство заинтересовано в активном участии в деятельности организации.

Кроме того, стороны затронули ситуацию на мировом нефтяном рынке. В частиности, они высоко оценили усилия в рамках «ОПЕК+» и подтвердили намерение придерживаться данных договоренностей.

«Было выражено удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве наследного принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действиях на Донбассе», — говорится в сообщении Кремля.

Напомним, что сегодня Минобороны подтвердило обмен пленными с Украиной, в результате которого в Россию вернулись 55 военнослужащих.