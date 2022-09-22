Минобороны заявило о возвращении из плена 55 военных России, ДНР и ЛНР

Министерство обороны РФ подтвердило обмен пленными с Украиной, в Россию вернулись 55 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

«В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, Донецкой и Луганской республик <…>», — сказано в сообщении.

Согласно данным Минобороны, военным «в плену грозила смертельная опасность». Они доставлены в Россию и размещены в ведомственных госпиталях, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

«Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками», — отдельно уточнили в министерстве.

При этом ранее об обмене военнопленными рассказали украинские власти. По их данным, России в том числе был передан бывший депутат Верховной Рады и лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, передает РБК. Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале написал, что РФ удалось вернуть 87 попавших в плен солдат и офицеров.

В Украину вернулись 215 человек, включая попавших в плен в Мариуполе командиров полка «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) Дениса Прокопенко («Редиса») и Святослава Паламару («Калину»), а также командира 36-й бригады морской пехоты Сергея Волыну («Волыну»).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал обмен «важным шагом к миру» и поблагодарил своих коллег, Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые, по его словам, способствовали произошедшему, отмечает агентство «Анадолу».