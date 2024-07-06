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Выбрал контракт вместо срочной службы: 18-летний татарстанец ушел на СВО
Ранису из столицы Татарстана исполнилось 18 лет, и он решил заключить контракт на службу в СВО вместо срочной службы. О том, в какие войска он может попасть, о льготах и выплатах он узнал в мобильном пункте отбора в Казани.
«Интересуюсь службой в армии. Хочу в ракетные войска поступить и категория у меня А1. Жив — здоров», — рассказал о себе парень.
Ранис поделился, что его родственники участвуют в спецоперации, теперь и он по стопам своих близких решил пойти на передовую.
«В душе как-то запало, когда все это началось. Получается, у меня там дядя уехал, брат еще уехал. Тоже хочу ощутить, как там все происходит», — объяснил Ранис свое решение.
Подписать контракт в Татарстане могут мобилизованные и жители других регионов. Им также будут положены единовременные выплаты.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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