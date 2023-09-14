Выборы, курс доллара и инфляция: куда Эльвира Набиуллина двинет ключевую ставку ЦБ

ЦБ повышает ключевую ставку не столько ради курса национальной валюты, сколько в качестве мер по купированию инфляционных рисков

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От чего зависит решение ЦБ по ключевой ставке

Только за прошлую неделю потребительские цены в России выросли на 0,13%. Такие данные на своем сайте опубликовало Министерство экономического развития РФ. Отмечается, что годовой прирост инфляции достиг отметки в 5,33%. Причем, эксперты утверждают, что это уже серьезно превышает заявленные целевые показатели в 4%.

Сейчас ключевая равна 12%. «Что может вынудить ЦБ повысить ставку? Основной фактор – резкое ускорение роста инфляции. Второй фактор – перегрев рынка ипотеки и рынка необеспеченного потребительского кредитования. Также ЦБ учитывает и обвал рубля», – заявил «Татар-информу» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Эти цифры, опубликованные в канун завтрашнего заседания совета директоров Центробанка России, особенно важны. Ведь ключевую ставку повышают не столько ради курса национальной валюты, сколько в качестве мер по купированию инфляционных рисков, рассказал «Татар-информу» профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета Игорь Кох.

«Валютный курс не является жестким приоритетом для ЦБ. Тем более, что определенная стабилизация курса достигнута и он уже довольно долгое время болтается в одном и том же диапазоне. Что касается инфляции, да, она не снижается, не тормозится, хотя в принципе это нормально. Осень – это типично такой период ускорения инфляции по сравнению с летом», – считает Кох.

У экспертов нет консенсуса относительно прогноза по завтрашним решениям Эльвиры Набиуллиной Фото: kremlin.ru

Прогнозы экспертов «плавают» в широком диапазоне

По итогу, у экспертов попросту нет консенсуса относительно прогноза по завтрашним решениям Эльвиры Набиуллиной и совета директоров ЦБ. Оценки и прогнозы «плавают» от сохранения нынешней ставки до ее повышение до 15% годовых.

«Возможный коридор оценивается от нуля до 3 процентных пунктов (п.п.). То есть, ставка по итогам заседания может оказаться в диапазоне 12-15% годовых», – считает Осадчий.

При этом Игорь Кох полагает, что повышение ключевой ставки не превысит 0,5 п.п. «Такого повышения, как в прошлый раз, наверное, ожидать не стоит, если повышение и будет, то будет символическим. Может на 0,25-0,5 п.п. Или оставят так, как есть», – считает эксперт.

Только за прошлую неделю потребительские цены в России выросли на 0,13% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почему ключевую ставку могут вообще не трогать

Возникает вопрос: почему? Ведь инфляция растет, а доллар недалеко откатился от отметки в 100 рублей.

«Разница между инфляцией и ключевой ставкой уже очень высока. Ставка и сейчас носит жесткий, запретительный характер, поэтому повышать ее дальше, я думаю, ЦБ не будет. Или повышение будет чисто символическое. Да и времени прошло немного, чтобы в полной мере проявился результат предыдущего повышения», – считает Кох.

При этом, после повышения ключевой ставки 15 августа «Татар-информ» уже опрашивал экспертов на предмет целесообразности решений регулятора. Тогда нам сказали, что это сродни «лечению коронавируса аспирином». В принципе, поведение инфляции и курса валют этот тезис подтверждают. Первое несет заметную тенденцию к ускорению, а доллар, отскочив «в моменте» на отметку 92, вернулся к 96-ти рублям. Да и оценки экспертов не сильно изменились.

Валютный курс не является жестким приоритетом для ЦБ Фото: © «Татар-информ»

Что не может поправить ключевая ставка

Повышение ключевой ставки – это инструмент, который позволяет купировать какие-то дисбалансы, связанные с монетарной политикой. Но она не может компенсировать последствия роста объема импорта, переход с торговли долларами и евро на национальные валюты и ту ситуацию с индийскими рупиями, которых у экспортеров из РФ скопилось много и они ничего не могут сделать с ними.

«Ключевая ставка – лекарство от части каких-то болезней, которые присущи российской экономике. Кроме ключевой ставки должны быть и другие меры, которые могли бы компенсировать то, что происходит. Я бы сказал так», – объясняет Кох.

Другими инструментами принято считать ограничение «хождения» валюты, особенно из России за пределы страны. Подобные меры после старта СВО позволили не только избежать девальвации рубля, но и его укрепления до рубежей в 60 рублей за доллар. Однако, эксперты пока сомневаются, что ситуация повторится в наши дни.

«Трудно сказать, на что пойдет ЦБ и что согласует Правительство. Пока не видно с их стороны особых каких-то мер по сдерживанию движения валюты из России. Я думаю, если не возникнет на валютном рынке чрезвычайной ситуации, то таких жестких мер мы не увидим. Пока в ближайшие недели я не ожидаю, что ЦБ и Правительство начнут закручивать гайки в этом смысле», – считает Кох.

«Подходить к президентским выборам на фоне мощной девальвации национальной валюты – история не самая лучшая» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выборы Президента страны как «Х Фактор»

Мы регулярно пишем про ключевую ставку. И уже выучили простую истину – ее повышение не связано с курсом доллара, важнее работа, направленная на ограничение инфляционных процессов.

Но не стоит забывать, что курс доллара в России – это не только экономический, но и политический, а также социальный аспект. Простые граждане больше обращают внимания на курс валют, а не на официальные числа по инфляции.

«Курс опять приближается к психологически значимому уровню 100 рублей за доллар. А что у нас в следующем году в марте? Знаете? Правильно, выборы Президента России. Курс доллара – это не только финансовый и экономический, но и политический показатель. Подходить к президентским выборам на фоне мощной девальвации национальной валюты – история не самая лучшая», – считает Максим Осадчий.

С этим, наверное, можно спорить. Однако россияне видят прямое повышение цен в магазинах из-за ослабления рубля. И этот рост цен далеко не всегда в коридоре официальных данных по инфляции.

В общем и целом, будет интересно посмотреть, какое решение примет завтра Эльвира Набиуллина и Совет директоров ЦБ.