Выборы депутатов Казгордумы пятого созыва назначены на 14 сентября

Выборы депутатов Казанской городской Думы пятого созыва назначены на 14 сентября. Такое решение было принято сегодня на заседании Казгордумы четвертого созыва.

«В сентябре этого года истекает срок полномочий депутатов Казанской городской Думы четвертого созыва. Законодательством определен единый день голосования для проведения выборов всех уровней – второе воскресенье сентября», – сказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Он напомнил, что на десятом заседании Госсовета РТ седьмого созыва 11 июня депутаты утвердили дату выборов 14 сентября. Таким образом, муниципальные выборы будут проходить одновременно с выборами Раиса Татарстана.

«Такие значимые для города избирательные кампании накладывают на нас особую ответственность по их организации и проведению. В этой работе не должно быть мелочей. Я призываю мобилизовать все службы города на своевременное решение всех вопросов, обеспечивающих проведение выборов», – подчеркнул глава города.

По словам Метшина, предстоящие выборы, как и предыдущие, будут проходить по смешанной избирательной системе. При такой системе половина депутатов избирается по одномандатным избирательным округам, а другая – по спискам зарегистрированных политических партий.

В единый день голосования в Татарстане пройдут выборы Раиса республики, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и одного депутата Госсовета РТ.

Татарстанское отделение «Единой России» на заседании президиума регионального совета партии предложило выдвинуть на выборы Раиса РТ кандидатуру действующего руководителя республики Рустама Минниханова.

Окончательное решение по выдвижению кандидатуры на пост Раиса РТ от регионального отделения «Единой России» будет принято 26 июня на конференции партии.