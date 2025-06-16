«Важно сохранить курс»: единороссы предложили кандидатуру Минниханова на выборы Раиса РТ

«Единая Россия» в Татарстане определилась с кандидатом, который будет выдвинут на выборы Раиса РТ. Им стал Рустам Минниханов. Такое решение принял сегодня президиум регионального политсовета. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Фарид Мухаметшин: «Выборы главы республики имеют стратегическое, определяющее значение для развития региона на ближайшие пять лет»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выбор из двух кандидатов

«Единая Россия» в Татарстане провела праймериз – предварительное голосование за кандидата, претендующего на пост Раиса РТ. Это обязательная процедура в партии при выдвижении кандидатов на выборах любого уровня.

В Региональный политический совет поступили предложения по двум кандидатурам: действующему Раису РТ Рустаму Минниханову и сенатору РФ Александру Терентьеву. Сегодня они встретились с секретарями местных и первичных отделений партии.

«Выборы главы республики имеют стратегическое, определяющее значение для развития региона на ближайшие пять лет. Современный Татарстан – успешный, опорный регион России, в котором комфортно жить и работать. Крайне важно этот курс сохранить. Мы многого достигли вместе, но многое еще предстоит. Только действуя сообща, объединившись вокруг уверенного сильного лидера, мы сможем и далее продвигаться курсом на укрепление Отечества и процветание родной республики», – подчеркнул перед выступлениями кандидатов секретарь регионального отделения партии, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Рустам Минниханов поделился с однопартийцами своим видением развития региона Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минниханов: «Татарстан ставит новую амбициозную задачу»

Оба кандидата поделились с однопартийцами своим видением развития региона.

«Сегодня Татарстан ставит новую амбициозную задачу – провести модернизацию и обновление всей коммунальной инфраструктуры. Это позволит повысить ее надежность и обеспечить комфортные условия жизни для татарстанцев», – отметил Рустам Минниханов.

Он отдельно остановился на поддержке участников СВО и их семей, выполнении социальных обязательств.

«Мы продолжим работу в этом направлении. Будем строить и капитально ремонтировать социальные объекты: поликлиники, школы, детские сады, дороги, в том числе в сельских поселениях. Продолжим благоустраивать общественные пространства и дворы», – добавил Раис Татарстана.

Кроме того, особое внимание будет уделено развитию экономики республики и поддержке предприятий и предпринимателей.

По словам Александра Терентьева, опыт Татарстана по разным направлениям постоянно изучается и используется в других регионах России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Терентьев: «Управленческая команда Минниханова – лучшая в России»

В свою очередь, Александр Терентьев отметил вклад Рустама Минниханова в развитие Татарстана и заявил, что управленческая команда республики – лучшая в стране.

«Когда я стал сенатором, я опрометчиво высказался о том, что горд работать в одной из лучших управленческих команд России под руководством Рустама Минниханова. Был неправ, это лучшая команда. Ее представители успешно работают на федеральном уровне и в других регионах нашей страны», – сообщил Терентьев.

По его словам, опыт Татарстана по разным направлениям постоянно изучается и используется в других регионах России. В связи с этим он также выразил свою поддержку действующему Раису республики Рустаму Минниханову.

«Сегодня в республике есть видение дальнейшего развития, а значит, востребованы талант, политическая интуиция и хватка действующего лидера. Я сегодня здесь, так как партия сказала: «Надо». Это моя возможность высказать свою позицию по данной избирательной кампании. Мой накопленный опыт и знания будут направлены на выполнение тех задач, которые будут поставлены нашим лидером», – заключил Терентьев.

Решение члены президиума регионального отделения партии поддержали кандидатуру единогласно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Минниханов показал, что знает, как организовывать работу и выстраивать отношения с федеральным центром»

«Уверен, мы единогласно поддержим кандидатуру Рустама Минниханова. Он уже показал, что умеет правильно организовывать разные процессы, как выстраивать отношения с федеральным центром», – обратился к президиуму Фарид Мухаметшин.

Решение члены президиума регионального отделения партии поддержали кандидатуру, как и ожидал Мухаметшин, единогласно.

Информацию о кандидатуре направили в Генсовет партии для согласования.

Окончательное решение по выдвижению кандидатуры на пост Раиса РТ от регионального отделения «Единой России» будет принято 26 июня на конференции партии.

Состоялась отправка самой масштабной партии гуманитарной помощи на Донбасс Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Единая Россия» Татарстана отправила 19 фур гуманитарного груза в Донбасс

Заседание партии не ограничилось вопросами, связанными с выборами Раиса Татарстана. Состоялась отправка самой масштабной партии гуманитарной помощи на Донбасс.

«Отправка гуманитарного груза в помощь бойцам СВО и в подшефные города из Татарстана стала большой доброй традицией. Нас там действительно ждут. Груз будет сопровождать актив партии. Сегодня осуществляем самую большую отправку от нашего отделения партии: 19 машин, почти 300 тыс. тонн. Все самое необходимое: продукты питания, лекарства, строительные материалы, питьевая вода и многое другое», – отметил Фарид Мухаметшин.

Большая часть груза – стройматериалы для восстановления инфраструктуры подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Также в новые регионы направляются продукты, бытовая химия и другие необходимые вещи.

Большая часть груза – стройматериалы для восстановления инфраструктуры подшефных городов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Помощь собирали муниципальные районы, предприятия и общественные организации. В частности, «Молодая гвардия Единой России» купила для бойцов СВО питбайки, генераторы и дроны.

«Полтора месяца назад мы объявили сбор денег на нужды СВО. Смогли собрать около 500 тыс. рублей. Помимо этого, гуманитарную помощь приносили сами жители. Мы собрали 16 тонн на общую сумму более 6 млн рублей. Наш груз будет распределен между тремя подразделениями и военным госпиталем, находящимся в Рубежном», – рассказал «Татар-информу» депутат Госсовета РТ, руководитель «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабутдинов.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru