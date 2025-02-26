«Когда видели нас, радовались и помогали»: история бойца СВО из Альметьевска

Фото предоставлено Еленой Бауэр

В свои 22 года Артем Ванюков из Альметьевска прошел путь, на который решаются немногие. С первых дней СВО оказался в зоне боевых действий, выполняя сложнейшие задачи и рискуя жизнью. Сегодня на его груди сверкают награды за боевые отличия, службу в спецназе и патриотическую работу с молодежью. Но для него главный подвиг – передать свой опыт тем, кто только начинает осознавать, что значит защищать Родину.

Военная карьера Артема началась не случайно. Будучи студентом физкультурного колледжа, он активно занимался патриотической деятельностью, участвовал в соревнованиях, закалял дух и тело. Тогда он уже понимал, что его дорога – служба в армии.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

«Когда я подписал контракт, мне в любом случае нужно было идти в армию – либо по призыву, либо осознанно по контракту. Я выбрал второе, – рассказывает Артем. – В колледже мы занимались патриотической работой, участвовали в соревнованиях, побеждали. Это и стало толчком к решению связать жизнь с военной службой».

Спортивное прошлое помогло быстро адаптироваться к армейским реалиям. Дисциплина, выносливость, четкое понимание цели – все это сыграло свою роль.

«Коллектив у нас был отличный. И морально поддерживали, и физически помогали. Ребята – все осознанные, контрактники, понимали, что я новенький, поэтому подтягивали по служебным вопросам», – вспоминает он.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

В феврале 2022 года Артем оказался в самом эпицентре боевых действий. Первые дни – стресс, необходимость быстро перестроиться под новую реальность. Но, как признается он сам, многое облегчали те, кого наши военные пришли защищать.

«Люди там тоже были в растерянности, не знали, как жить дальше. Но когда видели нас, радовались и старались помогать», – говорит Артем.

В составе подразделения он прошел через Киевскую область, выполняя боевые задачи особой важности.

«Первая награда – за боевые отличия. Я ее получил в 2023 году, когда мы успешно выполнили задание: довести колонну до Киевской области», – рассказывает он.

После возвращения домой Артем не оставил службу Родине. Теперь он занимается воспитанием молодежи, прививая им любовь к стране, уважение к армии и дух настоящего бойца.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

«Сейчас я работаю в юнармии, обучаю ребят. Это очень важно – передавать молодежи понимание, что значит служить Родине, что значит быть настоящим мужчиной и защитником», – отмечает ветеран.

Сегодня Артем Ванюков не просто герой, награжденный за боевые заслуги. Он пример для подрастающего поколения, человек, который своим личным примером доказывает, что патриотизм – это не просто слова, а осознанный выбор и каждодневная работа на благо Родины.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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