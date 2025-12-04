Вязальщицы Лениногорского района поддержали раненых бойцов новой партией изделий

Волонтеры группы «Сети для фронта. Тимяшево» Лениногорского района связали за два выходных дня специальную партию гольфов и носков без пятки для раненых бойцов, проходящих лечение в госпитале. Особые вязаные изделия необходимы тем, кто перенес ампутации.

«Мы шагаем в ногу со временем: когда узнали, что требуются такие гольфы и носки, сразу объявили об этом в общем чате. Домашнее задание нужно было выполнить за два выходных дня», – рассказала руководитель группы Нина Ахметова.

Мастерская расположена в местном клубе Тимяшево, где ежедневно идет работа над маскировочными сетями и теплыми вещами для СВО. На срочную просьбу откликнулись все вязальщицы: женщины отложили домашние дела и посвятили субботу и воскресенье вязанию. В общий чат Нина Ахметова отправила описание изделий и размеры, чтобы каждая могла приступить к работе сразу. В числе самых необходимых позиций – носочки для культи, которые сами бойцы и волонтеры называют «культяпками».

«Пусть тепло наших культяпок согреет ножки и ручки наших мальчиков, пусть скорее сыновья, братья, отцы вернутся домой», – говорит она.

Для Нины Ахметовой помощь фронту – не просто общественная работа. На передовой служит ее внук Максим, боец СВО с позывным Дига. Во время срочной службы он заключил контракт и отправился выполнять боевые задачи.

«Я очень волнуюсь за Максима. Чуть успокаивает только одна радостная новость: ему подписали рапорт, и он едет в отпуск. Мы его очень ждем. Приедет и девушка Максима – впервые познакомимся с будущей невестой», – делится она.

Сегодня в группе «Сети для фронта. Тимяшево» трудятся пятнадцать женщин в возрасте от 58 до 70 лет. Среди них – Ганжа Мугинова, для которой помощь бойцам связана с семейной историей.

Во время Великой Отечественной войны ее мама, Шахматова Минсарур Гарифулловна, работала в тылу: вязала носки, собирала продукты, отправляла обозами помощь на фронт. Ее рассказы о годах голода и холода, о пережитых трудностях всегда сопровождались слезами.

Отец Ганжи, Иван Шахматов, прошел Финскую войну и участвовал в снабжении блокадного Ленинграда по Дороге жизни.

«Папа рассказывал про ужасы войны, про гибель товарищей, про то, как и сам был на волосок от смерти», – вспоминает она.

С первых дней СВО Ганжа Мугинова активно помогает фронту: сначала с мужем отвозила теплые носки, сладости и угощения в штаб «С любовью и молитвами», а с появлением филиала в Тимяшево начала работать здесь. На выходных с энтузиазмом принялась вязать особенные носочки и связала четыре культяпки за два дня. «Пусть тепло наших рук и наши молитвы согреют наших мужчин. Среди бойцов есть и жители Тимяшево, за всех за них болит сердце», – говорит она.

Сейчас волонтеры завершают сбор очередной партии помощи. В ближайшие дни теплые вещи отправятся в госпиталь. В канун Нового года раненые бойцы получат не только «культяпки», но и обычные носки, пакетики с травяным чаем, татарстанские угощения, сладости и полотенца – все, что напомнит им о доме и поддержке земляков.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.