«Молодец, что стала добровольцем!»: жительница Лениногорска плетет масксети для СВО

В доме культуры на железнодорожной станции Лениногорска уже много месяцев кипит работа. Женщины, которым давно за 70, собираются вокруг больших рам, разговаривают, обсуждают новости и плетут маскировочные сети для бойцов СВО. Их команда называется «С любовью и молитвами». Каждый узелок, каждая лента ткани здесь – как пожелание защиты тем, кто сейчас на передовой.

Недавно в их дружный коллектив вошла еще одна участница – Альфия Ахмадиева. Ей 59 лет, и среди аксакалов-волонтерок, которые по возрасту годятся ей в старшие подруги, она смеясь называет себя «салагой». Но именно здесь, среди этих добрых и сильных женщин, она нашла то, что давно искала, – атмосферу поддержки, тепла и общего дела.

«Ты в первый раз, милая?» – с доброй улыбкой спросила растерявшегося новичка бабушка Света, одна из самых опытных плетельщиц. «Да», – ответила Альфия, которая долго преодолевала в себе сомнения, прежде чем зайти в клуб.

Она признается: «Слышала о группе «С любовью и молитвами», но сомневалась: думала, что техника плетения сложная, что руки не послушаются. К тому же стеснялась. А потом решила: эх, была не была, схожу! Очень хотелось помогать нашим ребятам».

Бабушка Света сразу приободрила новенькую: «Я тебя всему обучу!» Так и вышло – первые узлы, первые ленты и первые разговоры у станка сняли все внутренние зажимы.

Теперь Альфия приходит сюда почти каждый день. Идти недалеко – но все равно ее привозят сыновья, Дамир и Равиль. Они и сами говорят, что спокойны, когда мама рядом с людьми, которые ее поддерживают и вдохновляют.

Перед выходом из дома ее верный спутник – старый пес Джин – долго смотрит вслед хозяйке. История его появления в семье тоже стала семейной легендой.

«18 лет назад зимним вечером мой старший сын нашел маленького мерзнувшего щенка. Накормили, отогрели, лечили, ухаживали, как за ребенком. Думали, вырастет овчарка, а получилась длинная коротконогая колбаска с головой овчарки. Но он наш охранник, самый любимый», – говорит Альфия.

Год назад в доме появился еще один питомец – серый кот Кузя. «Очень умный кот, – смеется она. – Я кормлю, младший играет с ним, а когда коту нужно выйти во двор, он идет к старшему сыну и зовет его. Мы с младшим смеемся: мол, швейцар, иди открывай дверь».

До клуба мальчики довозят маму сами – привычка не отпускать ее одну появилась после тяжелой утраты. Двенадцать лет назад не стало мужа Альфии – Рината, хозяйственного, надежного мужчины, с которым они прожили 26 лет.

«Летом 1982 года я увидела его на танцах… И сердце екнуло. Интуиция сказала: это мой будущий муж», – вспоминает она. «Я подошла сама и сказала: давай встречаться».

Позже проводила его в армию, два года писала письма, ждала. Когда Ринат вернулся, они поженились и начали строить свою жизнь. Дом, где прошла их семейная история, он построил сам – каждая стена хранит его руки, его характер.

Сыновья, выросшие в атмосфере уважения к старшим и любви к труду, передают ей те же слова поддержки, что получали от отца. «С праздником, мамочка, береги себя», – говорили они, вручая букет в Международный день матери.

Альфия улыбается: «Мечтаю о внуках!» – подшучивает она над 37-летним Равилем и 39-летним Дамиром.

По образованию Альфия – монтажник радиоаппаратуры, но судьба привела ее в Горгаз. «Поняла – не зря. Газовые и накидные ключи – это мое!» – с теплом говорит она. Работе в Горгазе она посвятила 33 года и вспоминает те времена с благодарностью.

Сегодня жизнь Альфии Абдулахатовны наполнена новым смыслом. Плетение маскировочных сетей, общие разговоры, совместные планы помощи бойцам – все это стало частью ее ежедневного быта и внутреннего мира.

«Нас сейчас 17 человек, но очень хотелось бы, чтобы было больше», – говорит она, не скрывая гордости за свою команду.

Старший брат, Ильдар, бывший военный, офицер запаса, поддерживает ее выбор: «Молодец, что стала добровольцем!»

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.