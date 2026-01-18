Вяльбе: Большунов порадовал результатами на этапе Кубка России по лыжным гонкам

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов порадовал результатами на этапе Кубка России по лыжным гонкам, подтвердив статус великого спортсмена. Такое мнение высказала президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

В Казани Большунов выиграл две гонки из трех, показав уверенные результаты.

«Конечно, Большунов порадовал. В прошлом году он начал свои победы с Казани. Он болел на новогодних праздниках, но собрался. Александр – великий спортсмен, а великие не должны сопли распускать», – отметила она в беседе с ТАСС.

Александру Большунову 29 лет. Он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом мира, а также шестикратным серебряным и однократным бронзовым призером чемпионатов мира. В его активе – победы в общем зачете Кубка мира и многодневной гонке «Тур де Ски», которые он выигрывал дважды.

Седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Сыктывкаре с 24 по 25 января.