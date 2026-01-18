news_header_top
Александр Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани

Фото: flgr.ru

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на этапе Кубка России. Соревнования состоялись в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

Большунов преодолел дистанцию с результатом 46 минут 51,7 секунды. Вторым финишировал Илья Семиков, уступив победителю 17,1 секунды. Третье место занял Иван Якимушкин, отставший от лидера на 17,2 секунды.

Большунову 28 лет. Он является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом мира, шестикратным серебряным и однократным бронзовым призером чемпионатов мира.

Также спортсмен дважды выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

Седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Сыктывкаре с 24 по 25 января.

