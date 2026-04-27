Вячеслав Володин поздравил татарстанцев с Днем российского парламентаризма

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День российского парламентаризма направил поздравительную телеграмму в адрес исполняющего обязанности Председателя Госсовета Татарстана Марата Ахметова. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«120 лет назад начала работу первая в истории нашей страны Государственная Дума», – отмечается в телеграмме.

«За это время институт народовластия прошел большой путь, стал неотъемлемой частью публичной власти. Депутаты вносят вклад в развитие России и решение проблем граждан. От постоянной обратной связи с избирателями, решения вопросов, с которыми обращаются люди, во многом зависит улучшение качества их жизни», – отметил Председатель Госдумы.

Вячеслав Володин пожелал татарстанским парламентариям успехов и всего самого доброго.

Ранее со знаменательной датой жителей республики поздравил Марат Ахметов.