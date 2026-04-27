Марат Ахметов: Голос парламентариев Татарстана звучит на федеральных площадках

И. о. Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов поздравил жителей республики со знаменательной датой – 120-летием российского парламентаризма.

«27 апреля 1906 года (10 мая по новому стилю – прим. Т-и), первый день работы Государственной Думы, стал символом глубоких традиций народовластия в России, приверженности духовно-нравственным ценностям нашего многонационального народа – справедливости, демократии и служению Отечеству», – заявил политик.

Марат Ахметов выразил уверенность, что сегодня российская парламентская система опирается на прочные традиции, от эффективности которой зависит будущее страны.

При этом политик подчеркнул, что «татарстанская законодательная модель по праву считается одной из сильных и авторитетных в России». «Этот статус подкреплен реальными делами, крепкой нормативной базой, направленной на социально-экономическое развитие республики, социальную поддержку граждан, сохранение межнационального мира и согласия, уникального культурного кода 175 народов, живущих в республике», – заметил он.

«Голос парламентариев Татарстана звучит на федеральных площадках, способствуя укреплению законодательной системы всей страны. Важную роль в решении общегосударственных и местных вопросов играют депутаты представительных органов муниципалитетов», – добавил Марат Ахметов.

Особые слова признательности он адресовал ветеранам, заложившим правовой фундамент нынешних достижений Татарстана. «Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых побед во имя процветания родного Татарстана и великой России! С праздником! Бәйрәм белән!» – заключил и. о. Председателя Госсовета РТ.