Вячеслав Володин поздравил с Днем героев Отечества

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил героев Отечества с этим праздником. Об этом сообщается в телеграм-канале нижней палаты российского парламента.

«Он подчеркнул, что их преданное служение Отечеству, вклад в развитие страны, обеспечение ее безопасности и обороноспособности заслуживают уважения», – сказано в сообщении.

В составе Госдумы сегодня восемь человек, имеющих звание Героя Советского Союза и Героя РФ:

Валентина Терешкова – Герой Советского Союза;

– Герой Советского Союза; Артур Чилингаров – Герой Советского Союза и Герой РФ;

– Герой Советского Союза и Герой РФ; Адам Делимханов , Владимир Шаманов , Андрей Красов , Роман Романенко и Александр Самокутяев – Герой РФ;

, , , и – Герой РФ; Светлана Савицкая – дважды Герой Советского Союза.

День героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. Был учрежден Президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2007 года. Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с памятным днем и опубликовал в своем телеграм-канале видео.