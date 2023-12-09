Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вячеслав Володин поздравил с Днем героев Отечества
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил героев Отечества с этим праздником. Об этом сообщается в телеграм-канале нижней палаты российского парламента.
«Он подчеркнул, что их преданное служение Отечеству, вклад в развитие страны, обеспечение ее безопасности и обороноспособности заслуживают уважения», – сказано в сообщении.
В составе Госдумы сегодня восемь человек, имеющих звание Героя Советского Союза и Героя РФ:
- Валентина Терешкова – Герой Советского Союза;
- Артур Чилингаров – Герой Советского Союза и Герой РФ;
- Адам Делимханов, Владимир Шаманов, Андрей Красов, Роман Романенко и Александр Самокутяев – Герой РФ;
- Светлана Савицкая – дважды Герой Советского Союза.
День героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. Был учрежден Президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2007 года. Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с памятным днем и опубликовал в своем телеграм-канале видео.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»