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Общество 9 декабря 2023 09:51

Вячеслав Володин поздравил с Днем героев Отечества

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил героев Отечества с этим праздником. Об этом сообщается в телеграм-канале нижней палаты российского парламента.

«Он подчеркнул, что их преданное служение Отечеству, вклад в развитие страны, обеспечение ее безопасности и обороноспособности заслуживают уважения», – сказано в сообщении.

В составе Госдумы сегодня восемь человек, имеющих звание Героя Советского Союза и Героя РФ:

  • Валентина Терешкова – Герой Советского Союза;
  • Артур Чилингаров – Герой Советского Союза и Герой РФ;
  • Адам Делимханов, Владимир Шаманов, Андрей Красов, Роман Романенко и Александр Самокутяев – Герой РФ;
  • Светлана Савицкая – дважды Герой Советского Союза.

День героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. Был учрежден Президентом РФ Владимиром Путиным в феврале 2007 года. Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с памятным днем и опубликовал в своем телеграм-канале видео.

#день героев отечества #Вячеслав Володин #Валентина Терешкова
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