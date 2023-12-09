Минниханов опубликовал видео ко Дню героев Отечества

Фото: скриншот видео

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем героев Отечества и опубликовал в своем телеграм-канале видео.

«Гордимся, чтим наших героев. Их имена навечно вписаны в историю нашей страны», – подписал он публикацию.

Ролик представляет собой видеоряд, в котором показаны уроженцы республики, удостоенные высокой награды: Муса Джалиль, Михаил Девятаев, Борис Кузнецов, Марат Ахметшин и др. Все они, не жалея себя, защищали свою Родину от врага.

Видео: телеграм-канал Раиса РТ