«Вы же невестами быть хотите?»: как министр энергетики РФ «зажигал» студентов в Казани

Министр энергетики Цивилев приехал в Казань прочитать лекцию студентам. Он объяснил, зачем нужна Энергостратегия-2050 и почему без инженеров «прекрасного мира» не будет. Каким он видит своего «близкого друга» Минниханова и на какие мысли об энергии навела главу ведомства мечеть в Грозном – в репортаже обозревателя «Татар-информа».





Сергей Цивилев сегодня принял участие в работе Межвузовской летней школы инженеров энергетики будущего «ИНЖИР-2025»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я приехал к вам с одной задачей – зажечь нашим подходом»

Министр энергетики России Сергей Цивилев сегодня принял участие в работе Межвузовской летней школы инженеров энергетики будущего «ИНЖИР-2025», которая впервые проходит и в Татарстане, и на базе Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ). Он выступил перед молодыми инженерами, отраслевыми специалистами и управленцами с открытой лекцией на тему «Стратегия развития Энергетики – модель технологического суверенитета».

Для тех, кто весной слушал выступление Цивилева на пленарном заседании Татарстанского энергетического форума «Энергопром», его сегодняшний спич не стал бы откровением. Впрочем, для молодежной аудитории министр подготовил ряд воодушевляющих тезисов.

«Мир меняют инженеры, и никто, кроме инженеров. Я хочу, чтобы вы это запомнили раз и навсегда. Я сам инженер-электромеханик по первому образованию, и у нас инженеров в министерстве подавляющее большинство. И благодаря именно инженерной школе и инженерному подходу мы влияем на все те процессы, которые сейчас у нас в стране происходят», – подчеркнул министр.

По его словам, он прилетел в Казань, чтобы не просто выступить в КГЭУ.

«Я приехал к вам с одной задачей. Мы хотим вас зажечь нашим подходом. Увлечь вас за собой и включить в большую команду единомышленников, энергия мышления которых будет направлена на достижение конкретной благородной цели. Чем больше нас будет, тем мощнее будет наша сила. И тем прекраснее будет наш мир», – без ложного пафоса чеканил фразы Цивилев.

Сергей Цивилев: «Мы хотим увлечь вас за собой и включить в большую команду единомышленников, энергия мышления которых будет направлена на достижение конкретной благородной цели» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он отметил, что в основу технологически суверенной энергетики будущего в Минэнерго РФ положили знаменитую пирамиду потребностей, «которую создал, к сожалению, американский ученый, но родившийся в России» – Абрахам Маслоу (справедливости ради отметим, что Маслоу родился 1 апреля 1908-го все-таки в еврейском районе Бруклина, но в семье евреев-эмигрантов из Российской империи). Внизу – энергия природы, вверху – энергия мышления.

«В мире существует только два вида энергии. Человек своим мышлением способен влиять на энергию природы. Благодаря технологиям, которые он создал, благодаря управлению, благодаря тем целям, которые он перед собой ставит. От человека зависит, как именно будет использоваться энергия природы», – считает он.

В доказательство этой аксиомы Цивилев привел пример из… Грозного, где он как-то зашел в мечеть, чтобы «встретиться с духовными лидерами, потому что, когда с ними общаешься, можно много почерпнуть знаний». И в этой мечети на одной из стен он увидел огромную картину, разделенную красной линией на две части. В нижней был разрушенный войной Грозный, по которому шла пожилая женщина в оборванной одежде и держала за руку маленькую девочку. А в верхней – современная столица Чечни – «красивый, безопасный, блистающий город, такой, какой он сейчас есть».

«Я сначала подумал, что так символически изображены ад и рай, но мне ответили, что на земле ада и рая нет. Мне кажется, эта картина ярко показывает силу энергии мышления человека. Если эта энергия направлена на созидание, тогда человек берет энергию природы и превращает тот же Грозный в блистательный, красивый, удобный и комфортный для жизни город. А если на разрушение – та же энергия природы превращает этот же город в развалины, в разруху», – полагает он.

По словам Цивилева, один из самых эффективных примеров такого созидательного подхода он видит и в Татарстане.

«Мне трудно говорить про вашего Раиса, потому что он мой близкий друг. Но я попробую все-таки отойти в сторону и оценить его как лидера объективно. Это очень сильный человек, который в состоянии объединить энергию большого количества людей и направить ее на созидание. И вы сами прекрасно видите, как преображается Татарстан. Как с каждым днем все здесь меняется к лучшему. Я приезжаю сюда часто – и всегда вижу что-то новое. Вот он, объединенный энергией, прекрасный пример – развитие Казани, всего Татарстана», – заявил федеральный министр.

«Мне трудно говорить про вашего Раиса, потому что он мой близкий друг. Это очень сильный человек, который в состоянии объединить энергию большого количества людей и направить ее на созидание» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы это все делаем не для нашего, а для вашего поколения. Нам важно не ошибиться»

В самом Минэнерго РФ коллективную энергию мышления ранее направили на разработку глобальной Энергостратегии-2050, утвержденной Правительством РФ в апреле.

«Президент страны Владимир Владимирович Путин поставил перед нами огромную задачу. Он строит новый многополярный мир, новый миропорядок, ваше будущее, в котором будете жить вы и ваши дети. И в этом многополярном мире наша страна, Россия, должна занять достойное место», – отметил Цивилев.

Стратегия рисует образ этого «светлого будущего», «того результата, к которому надо стремиться».

«Без образа будущего невозможно двигаться вперед. Главный постулат, который я вам озвучу, – при хорошей стратегии и плохой тактике будет медленный, но путь к успеху. Если стратегии нет, но есть хорошая тактика – это быстрый путь к поражению», – произнес Цивилев.

В Энергостратегии-2050, напомнил он, энергетика России условно поделена на четыре блока – газ, нефть, уголь и электроэнергетику, которые, конечно, «друг с другом взаимосвязаны». Для каждого блока сформулирован тот самый «образ будущего», определены основные задачи и ожидаемые результаты.

«Я бы хотел, чтобы вы все в эту стратегию более детально погрузились. Ведь мы это все для вас делаем. Не для нас, не для нашего поколения, а для вашего. Поэтому нам важно не ошибиться. Нам важно сделать так, чтобы вам было комфортно», – обратился министр к студентам.

Одна из главных задач, прописанных в Энергостратегии-2050, касается полного обеспечения потребностей внутреннего рынка – промышленности и населения России – всеми необходимыми видами энергии в полном объеме. «Причем энергией, доступной как технически, так и финансово», – отметил Цивилев.

В области электроэнергетики единственный показатель, необходимый для достижения цели, – это стоимость киловатт-часа на весь период жизни проекта (собственно, об этом же министр говорил весной и на «Энергопроме»). Необходимость перехода к модели управления стоимостью обусловлена стоящим перед отраслью вызовом по удовлетворению стремительно растущего спроса на электроэнергию. В области нефти основной показатель – стоимость светлых нефтепродуктов «на бензозаправке, в баке вашего автомобиля». В области газа это стоимость кубометра для потребителей.

«Так как задача – обеспечить, еще раз подчеркиваю, доступным и технически, и экономически видом топлива все потребности экономики, поэтому, например, из нефти мы будем брать ровно столько светлых продуктов, сколько нам нужно. А все остальное отправлять на нефтехимию, чтобы получать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Здесь очень много ниш, и нам нужны интересные решения, нужны молодые, энергичные, желающие оставить свой след в истории, желающие дерзать, добиваться своих целей специалисты, которые все это придумают и внедрят», – зажигал молодежь министр.

«Следующий шаг – нам нужен просто технологический суверенитет, то есть технологии, которые на сегодняшний день в мире есть» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нам нужен не просто технологический суверенитет, а технологическое лидерство»

Еще одна важная задача Энергостратегии-2050, также поставленная ранее президентом страны, – это достижение технологического суверенитета. Или, как объяснил глава Минэнерго РФ, «способности государства разрабатывать и применять критически важные технологии, чтобы проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику и быть конкурентоспособным в мире».

При этом, по его словам, в Правительстве РФ работают не наивные идеалисты, а люди, которые прекрасно понимают, что «технологического суверенитета невозможно достигнуть в отдельно взятой стране». Тем более что Россия – страна, гигантская по размеру территории, но небольшая по количеству населения.

«А в технологиях важна не только сама технология, важны и заводы по производству оборудования для технологий. И стоимость этого оборудования должна быть конкурентоспособна. А чтобы сделать конкурентоспособную стоимость, нужен большой рынок. На маленьком рынке ни при каких условиях не создашь высококонкурентную по стоимости технологию», – диагностировал министр.

Выход в его ведомстве видят один – кооперация России с «дружественными» государствами и создание модели совместного технологического суверенитета. Эта работа уже ведется, отметил Цивилев, такие страны «очень хорошо отзываются». В числе потенциальных партнеров он назвал, естественно, Китай и Индию, но также Вьетнам, Пакистан, страны Африки и арабского мира.

«В мире много несправедливости. В Африке до сих пор не имеют доступа к электроэнергии 600 млн жителей. Миллиард людей в мире и сейчас готовят еду с использованием биологических отходов. Кооперация может стать новым глобальным решением на основе ценностей энергетической справедливости, противостояния глобальным вызовам и совместного использования глобальных пространств», – резюмировал Цивилев.

«Следующий шаг – нам нужен просто технологический суверенитет, то есть технологии, которые на сегодняшний день в мире есть. Нам нужно быть еще и технологическими лидерами, то есть создавать новые технологии. У каждой технологии свой период жизни. Сначала она формируется, потом набирает силу, достигает пика и в итоге сходит на нет, потому что ее меняет другая технология. Очень важно, чтобы мы такие моменты не упустили, имели ключи к технологии и подготовленные кадры, которые объединены общим мышлением», – вернулся к главной идее своей речи Цивилев.

В какой-то момент глава Минэнерго РФ вдруг решил выяснить, кто из слушателей его лекции хотя бы прочитал Энергостратегию-2050. Особенно среди женской части аудитории Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я ко всем девчонкам обращаюсь. Ведь вы же представляете себя в образе невесты?»

В какой-то момент глава Минэнерго РФ вдруг решил выяснить, кто из слушателей его лекции хотя бы прочитал Энергостратегию-2050. Особенно среди женской части аудитории.

«Я понимаю, что девчонки стоят в сторонке, платочки в руках теребя. Но у вас особая миссия – растить и воспитывать детей. А с этой энергетикой не только вы будете жить. Будут жить ваши дети и внуки. Что мы им оставим? Какую энергетику?» – напирал Цивилев, устремившись с микрофоном вглубь аудитории.

Участники школы инженеров отвечать не испугались. Так, Виктория Голубева из Санкт-Петербурга заявила, что одна из главных проблем энергетики – это большое количество устаревшего электросетевого оборудования, которое нуждается в замене. И что выходом она видит переход к распределенной энергетике.

«Подробнее, к сожалению, я не могу рассказать, так что...» – смутилась в итоге девушка, очевидно, осознав, что свой кейс уместнее будет защищать в рамках сессий на «ИНЖИРе».

Цивилева такой ответ не удовлетворил. «Сейчас мы говорим только о стратегии! Я ко всем девчонкам обращаюсь. Ведь вы же представляете себя в образе невесты? Ну чего вы смеетесь? Представляете? Наверное, с детства уже готовитесь к этому. Вы играете с куклами, любите их наряжать. Вы создаете себе в голове образ своего личного будущего. Создаешь или нет?» – подошел он к другой девушке.

«Здравствуйте. Меня зовут Аделя, я из КГЭУ. Представляю себя инженером будущего. Прохожу в данный момент обучение. Но, конечно же, представляю себя и мамой, и женой счастливой», – ответ казался настолько конгениальным нынешнему времени, что в случайный выбор министра даже не верилось.

«Таким образом вы уже занимаетесь стратегией. Но стратегией своей жизни, для себя», – ответил он будущему татарстанскому инженеру. Но снова напомнил, что «мы живем многими поколениями и у нас должна быть стратегия и видение для всей нашей страны».

Он рассказал, что когда был губернатором Кемеровской области и взялся за разработку стратегии развития Кузбасса на полвека вперед, то начал с открытия в местном вузе кафедры стратегирования.

«Все должны были проходить обучение, без этого нельзя. Каждый планирует свой жизненный путь. Но нам надо планировать путь нашей страны и планировать на много лет вперед», – отметил Цивилев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Китае, по его словам, еще в начале 1970-х разработали стратегию на 100 лет вперед. А сейчас уже готовят на два века, потому что первую перевыполнят примерно в 2030-х.

«Те, кто в советские годы строил действующие и сегодня электростанции, строили их не для себя. А для своих детей, внуков и правнуков. И наша задача сейчас – построить новую, суперсовременную, высокоэффективную, безопасную энергетику», – заявил глава Минэнерго РФ. Для этого необходимо разрабатывать и внедрять новые подходы и технологии, использовать единые стандарты и типовые проектные решения для их дальнейшего масштабирования, формировать единый отраслевой заказ, в том числе в сфере подготовки кадров.

Все эти задачи невозможны без длинного горизонта планирования. Поэтому в конечном итоге, по словам министра, подход ведомства базируется на воссоздании некоего подобия советского Госплана, но «правильного».

«Мы в нашей истории имеем опыт двух крайностей. Первая – когда госплан решал все, когда было настолько жесткое планирование и целеуказание, что не оставалось места ни для предпринимательской инициативы, ни для развития талантов. Во многом из-за этого СССР и развалился. Потому что не смог удовлетворить потребности человека, а задача у социалистического строя была именно такой. Но мы помним, чем чревата и вторая крайность, что рынок все определит. Потери нашей страны за 1990-е от разгула лихого капитализма, как считают некоторые историки, превышает потери во время Великой отечественной войны», – отметил Цивилев.

Сейчас, по его словам, «мы должны построить модель, в которой будет найден разумный баланс между государственным управлением и частной инициативой».

«В которой государство определяет основные цели, создает базовые условия для работы, а предприниматели, инициатива каждого из вас, направляют все в правильное русло для развития нашей экономики», – заявил министр. А инженеры, очевидно, управляют технологическими цепочками.