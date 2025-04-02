«Какую цену киловатт-часа мы передадим внукам?»: в Казани обсудили будущее энергетики

Амбициозные планы по развитию энергетики России можно реализовать, вспомнив советский опыт, но с учетом новых экономических реалий. Чтобы увязать все интересы, стране необходим новый нацпроект. Таковы итоги сегодняшней пленарки казанского форума «Энергопром». Подробнее о них - в репортаже «Татар-информа».





Пленарное заседание татарстанского форума по энергетике и энергоресурсоэффективности было отдано теме «Новые энергетические технологии и технологическое лидерство: тенденции и вызовы»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Форум «Энергопром» будет федеральным, оргкомитет возглавит глава Минэнерго РФ

Пленарное заседание татарстанского форума по энергетике и энергоресурсоэффективности, который в этом году сменил название на «Казанский международный энергетический форум «ЭНЕРГОПРОМ», было отдано теме «Новые энергетические технологии и технологическое лидерство: тенденции и вызовы». Главным спикером на нем выступил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев, год назад посещавший это мероприятие в статусе губернатора Кемеровской области. А главным итогом дискуссий можно считать оглашенную мегацель – разработать и принять в стране новый национальный проект по энергетике.

Открывая «Энергопром», Раис Татарстана Рустам Минниханов, прежде всего, поблагодарил главу Минэнерго РФ за «всестороннюю поддержку инициатив Татарстана, в том числе в организации проведения форума». И обрадовал всех собравшихся участников пленарного заседания тем, что бывший ТЭФ теперь станет федеральным мероприятием. А Сергей Цивилев возглавит соответствующий оргкомитет.

Впоследствии сам министр предложил подумать над тем, не стоит ли назвать форум электроэнергетическим, сузив тематику, но усилив тем самым статус площадки. Для нефтедобывающего и нефтехимического Татарстана такая перспектива выглядит вроде бы не слишком заманчивой. Впрочем, пусть будет больше форумов, хороших и разных!

Минниханов напомнил, что в Татарстане, одном из крупнейших промышленных центров страны, за минувшую пятилетку ВРП вырос на 13,5%, индекс промпроизводства – на 21,1%, а объем инвестиций в основной капитал составил 4,8 трлн рублей. Неудивительно, что вслед за экономикой росла и энергетика. Так, выработка электроэнергии с 2021 года увеличилась более чем на треть, до 31,3 млрд киловатт-часов, «что является показателем надежности энергосистемы республики и укрепления ее энергетической безопасности». А объем электропотребления достиг 35 млрд киловатт-часов, причем за счет не только машиностроения, нефтехимии и нефтепереработки, но и населения – вводы по 3 млн кв. метров жилья ежегодно (в 2024-м, напомним, было без малого 3,5 млн) дают «прибавку порядка 200 млн кВт-часов». По словам Минниханова, общий объем инвестиций в отрасль за последние пять лет превысил 170 млрд рублей.

Рустам Минниханов: «Энергетика – ключевое звено в устойчивом развитии региона, в котором будущее за инновациями, чистыми технологиями и эффективным управлением ресурсами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для обеспечения надежности энергосистемы и растущей потребности в электроэнергии в Татарстане реализуются проекты по модернизации генерирующих и сетевых объектов. Энергетика – ключевое звено в устойчивом развитии региона, в котором будущее за инновациями, чистыми технологиями и эффективным управлением ресурсами», – резюмировал Раис Татарстана.

«Перед нами стоит новый амбициозный вызов – построить новую ЕЭС России»

Сергей Цивилев сразу взял с места в карьер, описав новую философию развития энергетической отрасли России. Он напомнил, что предыдущие поколения реализовали «масштабнейший и величайший» в истории страны план ГОЭЛРО в самые кратчайшие сроки.

«Хотя тогда были точно такие же проблемы, ничем не отличаются. Денег не хватало, технологий всех не было, санкции были – все то же самое. Но они смогли это сделать. Величайший период в Советском Союзе в области электрификации!» – отметил Цивилев.

Добавив, что Россия до сих пор пользуется плодами созданной в СССР единой энергосистемы (ЕЭС), министр заявил, что сейчас, с учетом динамичного роста спроса на электроэнергию, возможности ЕЭС подходят к концу.

«И перед нами стоит новый вызов, такой же амбициозный, по развитию и формированию новой энергосистемы нашей страны, которую мы передадим будущим поколениям. Именно от того, что мы с вами сделаем, будет зависеть и конкурентоспособность наших предприятий в будущем, и уровень благосостояния жителей нашей страны», – заявил глава Минэнерго РФ.

По словам министра, «мы это делаем не для себя, мы делаем это для наших детей и внуков. Но это наша ответственность. Мы должны ее взять на себя, как предыдущие поколения взяли на себя и передали нам великое достояние».

Сергей Цивилев: «Именно от того, что мы с вами сделаем, будет зависеть и конкурентоспособность наших предприятий в будущем, и уровень благосостояния жителей нашей страны» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Идеология будущей энергетики будет оформлена в Энергостратегии России до 2050 года, разработка которой находится в финальной стадии. А практическим инструментом реализации этого документа в сфере электроэнергетики уже можно считать Генеральную схему развития отрасли до 2042 года, утвержденную Правительством РФ в прошлом году.

«Понятно, что этот план живой, он будет корректироваться», – отметил Цивилев. Также он напомнил о более «приближенных к земле» схемах и программах развития электроэнергетики, которые ежегодно разрабатывает диспетчер ЕЭС – «Системный оператор». Актуальная версия рассчитана до 2030 года, но в настоящее время уже идет разработка схемы до 2031 года.

8 апреля на стратегической сессии в Правительстве РФ будет предложена идея нового нацпроекта

Таким образом, стратегическое планирование в отрасли уже отлажено. Но реализовать амбициозную задачу можно, только если все начнут действовать как единая команда. Минэнерго РФ в ней отведена роль квалифицированного заказчика, который аккумулирует спрос и распределяет его по всем отраслям как в России, так и за рубежом (но, понятное дело, в дружественных странах).

Дело в том, что в стоимости новой электростанции порядка 25% составляет генерирующее оборудование, то есть турбины и комплектующие, столько же – прочее электротехническое оборудование, а 50% – общестроительные работы, в том числе материалы, рабочие руки и все остальное.

«От того, как мы организуем эту работу, будет зависеть стоимость всего проекта, а значит, и киловатт-часа в дальнейшем. Мы для себя поставили задачу и оцениваем каждый проект по стоимости киловатт-часа на весь период жизни проекта. Это главный наш принцип и главный критерий. Нам передали одну из самых низких в мире стоимостей электроэнергии. Какую стоимость киловатт-часа мы передадим нашим детям и внукам?» – задавал риторические вопросы глава Минэнерго РФ.

По словам Цивилева, только планирование дает четкий алгоритм действий для всех предприятий и организаций, чтобы они могли заниматься реконструкцией своих мощностей, модернизировать производства, набирать и обучать людей.

«Вместе с Минпромторгом РФ энергетическое ведомство уже провело большое совещание, собрав все заводы-изготовители генерирующего оборудования. В планах аналогичные встречи с производителями электротехнического оборудования, потом – уже в партнерстве с Минстроем РФ – со строительными организациями, от проектировщиков до производителей стройматериалов. Когда-то в СССР в энергетике работали специализированные строительные тресты, потом мы их потеряли. Насколько же было все грамотно тогда организовано – нам придется это все восстановить!» – заявил министр.

Михаил Иванов: «Многое уже запланировано в рамках утвержденного национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», на финансирование до 2030 года заложено 2,14 трлн рублей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В конечном итоге как-то само собой стало ясно, что для реализации столь амбициозных задач, для взаимосвязи большого количества отраслей и предприятий, стране, вероятно, не обойтись без нового национального проекта – чисто энергетического. Замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов попытался объяснить, что многое уже запланировано в рамках утвержденного национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», на финансирование которого до 2030 года заложено 2,14 трлн рублей (из них бюджетных – 730 млрд).

Этот нацпроект состоит из 10 федеральных проектов, один из которых – «Новое оборудование и технологии в электроэнергетике». По словам Иванова, программой запланировано разработать, например, свыше 50 видов оборудования, в том числе освоить и производство нескольких типов газовых турбин средней и большой мощности (до 300 МВт), которые в стране пока не производятся, но в будущем должны прийти на замену аналогичным иностранным агрегатам. Господдержку таких начинаний министерство видит как через известные и хорошо зарекомендовавшие себя механизмы, например субсидирование затрат на НИОКР и обратный инжиниринг, так и через новые инструменты – субсидии на компенсацию покупателю разницы в цене отечественного и зарубежного оборудования.

В целом до 2030 года поставлена задача увеличить долю поставляемого для ТЭК отечественного оборудования до 90%. По словам Иванова, форум «Энергопром» в будущем «может стать той площадкой, где мы будем обсуждать задачи, перспективы, текущие проблемы, связанные с реализацией национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии».

Однако топ-менеджерам генерирующих компаний и энергомашиностроительных заводов ближе все-таки оказалась идея нового нацпроекта. Сергей Цивилев ее тоже поддержал. И добавил, что на стратегической сессии в Правительстве РФ, которая запланирована на 8 апреля, он этот вопрос теперь точно поднимет.