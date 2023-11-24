«Вы воспитали настоящих патриотов»: в Бугульме открылась выставка «Мать Героя»

В преддверии Дня матери общественная организация «Женсовет Бугульминского муниципального района» присоединилась к общероссийскому проекту «Мать Героя». Участницы организации провели фотосессию с мамами военнослужащих, погибших во время спецоперации.

В молодежном центре «Дворец молодежи» представлена выставка портретов матерей. В проекте приняли участие 9 женщин. На фотографиях они предстают с наградами своих сыновей.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, сегодня глава Бугульминского района Линар Закиров встретился с участницами проекта и поздравил с наступающим Днем матери.

Он поблагодарил женщин за воспитание мужественных героев, отдавших жизнь за благополучие нашей страны, а также заверил, что им всегда будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

«Вы воспитали настоящих патриотов, которые отдали свои жизни за светлое небо над нашей головой. Понимаю, что ничего не сгладит утрату родного человека. Самая священная и большая любовь — это любовь матери. Спасибо вам за терпение и внутреннюю силу. Желаю душевного спокойствия и огромного желания жить ради памяти наших героев, которые не уронили честь и достоинство нашего города и республики. И еще раз доказали, что бугульминцы — мужественные воины, знающие, что такое Отечество, и защищающие его ценой своей жизни», — подчеркнул Линар Закиров.

Матерям погибших участников СВО вручили цветы и подарили праздничный концерт.

Ранее на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО президент России Владимир Путин отметил:

«<...> это не какой-то пафосный шумный праздник, но всё-таки день, который наполнен особым, очень добрым содержанием и подчеркивает присущее всем народам нашей страны отношение к маме — уважение, почитание, преклонение».

Напомним, что указом Президента 2024-й в России объявлен Годом семьи.