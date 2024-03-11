«Вы важнейшее звено»: Минниханов пообщался с работниками Казанского порохового завода

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский государственный казенный пороховой завод, где осмотрел производственные цеха и пообщался с работниками предприятия. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Перспектива очень большая. Вы пришли на правильный завод», – сказал в начале встречи Минниханов, а также заметил, что на встрече присутствуют молодые специалисты.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он отметил, что сегодня завод успешно работает над гособоронзаказом, и заверил, что предприятие будет обеспечено работой в рамках оборонзаказа.

Представители руководства предприятия заявили, что будет продолжено наращивание объемов производства: «Минобороны подтверждает долгосрочный заказ. Все будут обеспечены работой, делом. Надо сейчас чуть-чуть поднапрячься, выдать результат. И не останавливаться – продолжать увеличивать объемы».

«И вы важнейшее звено. Ваш коллектив в системе обеспечения безопасности страны одно из самых стратегически важных предприятий», – подчеркнул руководитель республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В беседе с работниками также приняли участие замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, гендиректор КГКПЗ Александр Лившиц и гендиректор АО «Технодинамика» Игорь Насенков. На сегодняшний день на Казанском пороховом заводе работают около 3 тыс. человек.

Сегодня Раис Татарстана также посетил Казанский вертолетный завод, где также пообщался с работниками предприятия.