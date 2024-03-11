Минниханов: На Казанском вертолетном заводе решаются задачи в масштабах страны

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Казанский вертолетный завод – одно из крупнейших авиастроительных предприятий России и одна из главных визитных карточек Татарстана. Об этом Раис республики Рустам Минниханов сказал на встрече с коллективом предприятия.

«Для нас Казанский вертолетный завод – это статусное предприятие, которое решает задачи в масштабах страны. Ваши вертолеты очень востребованы. На ближайшие несколько лет сформирован твердый портфель гражданских заказов», – сказал Раис РТ.

Руководитель заметил, что на заводе реализуется полный цикл создания вертолетов, начиная с разработки и серийного выпуска, заканчивая послепродажным сопровождением и обучением персонала. Минниханов также отметил, что благодаря федеральной поддержке реализуется масштабный проект модернизации и расширения производства.

«Следует и дальше работать над привлечением молодежи, – дал установку Раис РТ. – Для заводчан созданы комфортные условия труда. Выплачивается достойная заработная плата».

Он поблагодарил коллектив Казанского вертолетного завода за добросовестный труд и достойный вклад в развитие страны, передает пресс-служба Раиса РТ.

Затем состоялась церемония передачи символических ключей от пяти вертолетов Ми-8МТВ-1.