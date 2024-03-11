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Минниханов: На Казанском вертолетном заводе решаются задачи в масштабах страны
Казанский вертолетный завод – одно из крупнейших авиастроительных предприятий России и одна из главных визитных карточек Татарстана. Об этом Раис республики Рустам Минниханов сказал на встрече с коллективом предприятия.
«Для нас Казанский вертолетный завод – это статусное предприятие, которое решает задачи в масштабах страны. Ваши вертолеты очень востребованы. На ближайшие несколько лет сформирован твердый портфель гражданских заказов», – сказал Раис РТ.
Руководитель заметил, что на заводе реализуется полный цикл создания вертолетов, начиная с разработки и серийного выпуска, заканчивая послепродажным сопровождением и обучением персонала. Минниханов также отметил, что благодаря федеральной поддержке реализуется масштабный проект модернизации и расширения производства.
«Следует и дальше работать над привлечением молодежи, – дал установку Раис РТ. – Для заводчан созданы комфортные условия труда. Выплачивается достойная заработная плата».
Он поблагодарил коллектив Казанского вертолетного завода за добросовестный труд и достойный вклад в развитие страны, передает пресс-служба Раиса РТ.
Затем состоялась церемония передачи символических ключей от пяти вертолетов Ми-8МТВ-1.
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