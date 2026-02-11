«Вы уже наши герои»: из Нижнекамска на службу отправились шесть контрактников

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Добровольцы, в том числе из Нижнекамска, продолжают пополнять ряды российской армии. Рано утром с территории военного комиссариата состоялась очередная отправка группы контрактников – на службу убыли шесть человек. Проводить их пришли родственники, представители боевого братства и духовенства.

Среди тех, кто неизменно приходит на каждую отправку, – Ирек абый и Марьям апа. Так по-простому их называют будущие военнослужащие. Их сыновья находятся в зоне специальной военной операции, и теперь супруги поддерживают других бойцов.

«Берегите себя, не забывайте, что вас ждут дома. Враг будет разбит, победа будет за нами», – напутствовали они добровольцев.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Со словами поддержки к отбывающим обратился военный комиссар Нижнекамска и Нижнекамского района Газинур Ситдиков. Он подчеркнул, что само решение встать на защиту Родины уже является поступком.

«Ребята настроены. Они идут защищать свои семьи, свои города, свою страну и настроены на победу», – отметил военком.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

На контрактную службу отправились шесть добровольцев, большинство из них – не местные жители. Артем Кононов приехал в Татарстан из Красноярского края.

«Ради защиты своей семьи, ради защиты своей Родины», – говорит он о своем решении.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Другой доброволец добавляет: «Прежде всего победа должна состояться внутри каждого из нас. Если она состоится внутри каждого из нас, то она состоится и в нашем едином государстве».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В этом году для жителей Татарстана, заключивших контракт, предусмотрена единовременная выплата до 2 млн 900 тыс. рублей. Продолжается набор военнослужащих в войска беспилотных систем, в том числе в подразделение «Рубикон». По вопросам контрактной службы можно обратиться по номеру 117 или в военный комиссариат.