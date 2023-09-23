«Вы просто крутые»: в Казани наградили победителей DigitalSkills 2023

В столице Татарстана на площадке выставочного комплекса «Казань Экспо» прошла церемония награждения победителей V отраслевого чемпионата в сфере цифровых технологий DigitalSkills 2023. Награды победителям вручил заместитель Премьер-министра республики — руководитель аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров.

«Простите меня за сленг, но вы просто крутые. Вы крутые не потому, что лучшие в своих учебных заведениях, а потому, что своими руками создаете будущее», — заявил Шамиль Гафаров.

Вице-премьер РТ также отметил, что соревнования в сфере цифровых технологий — это самые мощные состязания в современном мире среди всех отраслей экономики.

Отдельно Гафаров подчеркнул, что все принявшие участие в соревнованиях на деле показали свою конкурентоспособность. По его словам, около 95% участников предыдущих состязаний устроились в крупные международные и российские компании или же открыли свой собственный бизнес.

«Всё в ваших руках. Большое вам спасибо за то что вы делаете», — поблагодарил вице-премьер РТ участников соревнований.

Всего V отраслевой чемпионат в сфере цифровых технологий DigitalSkills 2023 объединил 650 конкурсантов и экспертов из 13 стран. Состязания были организованы в рамках международного форума Kazan Digital Week 2023. Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал его эффективной и востребованной площадкой в области цифрового развития.

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в стране реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Мы должны быть способны к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего нашего общества», — заявлял ранее глава государства.