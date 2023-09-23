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«Вы просто крутые»: в Казани наградили победителей DigitalSkills 2023
В столице Татарстана на площадке выставочного комплекса «Казань Экспо» прошла церемония награждения победителей V отраслевого чемпионата в сфере цифровых технологий DigitalSkills 2023. Награды победителям вручил заместитель Премьер-министра республики — руководитель аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров.
«Простите меня за сленг, но вы просто крутые. Вы крутые не потому, что лучшие в своих учебных заведениях, а потому, что своими руками создаете будущее», — заявил Шамиль Гафаров.
Вице-премьер РТ также отметил, что соревнования в сфере цифровых технологий — это самые мощные состязания в современном мире среди всех отраслей экономики.
Отдельно Гафаров подчеркнул, что все принявшие участие в соревнованиях на деле показали свою конкурентоспособность. По его словам, около 95% участников предыдущих состязаний устроились в крупные международные и российские компании или же открыли свой собственный бизнес.
«Всё в ваших руках. Большое вам спасибо за то что вы делаете», — поблагодарил вице-премьер РТ участников соревнований.
Всего V отраслевой чемпионат в сфере цифровых технологий DigitalSkills 2023 объединил 650 конкурсантов и экспертов из 13 стран. Состязания были организованы в рамках международного форума Kazan Digital Week 2023. Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал его эффективной и востребованной площадкой в области цифрового развития.
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