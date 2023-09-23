Минниханов об использовании опыта Kazan Digital Week: «Считаю, что это огромная работа»

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал прошедший в столице республики международный форум Kazan Digital Week 2023 эффективной и востребованной площадкой в области цифрового развития, а также призвал использовать полученный опыт. Итоги мероприятия он подвел на совещании в Доме Правительства региона, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов напомнил, что Kazan Digital Week состоялся на этой неделе с участием главы Минцифры РФ Максута Шадаева. В форуме офлайн и онлайн приняли участие 23 тыс. представителей 48 стран. На мероприятие зарегистрировалось более 900 спикеров. Было организовано 107 секций и мастер-классов, 34 круглых стола, заключено 37 соглашений о сотрудничестве, перечислил Раис РТ.

Кроме того, V отраслевой чемпионат в сфере цифровых технологий DigitalSkills 2023 объединил 650 конкурсантов и экспертов из 13 государств.

«Министерству цифрового развития [РТ] необходимо обобщить итоги форума и представленную на его площадках передовую практику для ее применения в республике и учета при подготовке мероприятия в следующем году», — поручил Раис Татарстана.

Следует также создать республиканский оргкомитет для подготовки к очередному форуму Kazan Digital Week. Будет создан и федеральный оргкомитет, но его заседание состоится только после того, как начнет работать республиканский.

«Я считаю, что это огромная работа, и она очень необходима и очень полезна», — подытожил Рустам Минниханов, оценив необходимость использования приобретенного опыта.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Премьер-министр РТ Алексей Песошин подвел итоги Kazan Digital Week 2023.

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в стране реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Сегодня у России есть научные достижения, уникальные исследователи, создающие прорывные технологии новой эпохи, накоплен первый опыт их практического применения», — убежден он.