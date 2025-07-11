«Вы – продолжатели дела Победы»: Заинск провел 44-ю встречу с участниками СВО

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В Центре психолого-педагогической помощи «Без бергэ – Мы вместе» города Заинска состоялась очередная, уже 44-я встреча с участниками специальной военной операции, вернувшимися в отпуск. Такие встречи в Заинске стали доброй традицией, организуемой по инициативе районной администрации.

Перед началом мероприятия бойцам провели экскурсию по Центру, где рассказали о направлениях работы учреждения, его возможностях и реализуемых социальных программах.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Основная часть встречи началась с патриотического концерта. Юные заинцы поздравили защитников Родины творческими номерами: воспитанница музыкальной школы Маргарита Гурова исполнила произведение на флейте, а вокальный ансамбль школы искусств «Вдохновение» исполнил песню «Русский солдат». Присутствующие почтили минутой молчания память павших.

Глава Заинского района Разиф Каримов поблагодарил бойцов и отметил вклад жителей района в общее дело.

«Когда наши земляки отправились на СВО, я пообещал, что тыл – экономика, производство, сельское хозяйство – будет в надежных руках. Мы это обещание выполняем. Спецоперация длится третий год, и район продолжает демонстрировать положительную динамику», – отметил руководитель муниципалитета.

Он сообщил, что Заинский район уже выполнил план весеннего призыва. Многие юноши сами изъявили желание пойти служить – уже в апреле и мае. По словам главы, в этом году 157 человек заключили контракт на военную службу, из них 80 направлены в «Африканский корпус». Кроме того, принято решение о приеме на контрактную службу и жителей других регионов через Заинский военкомат.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Разиф Каримов также поделился впечатлениями от недавней командировки в зону СВО, куда он лично сопровождал очередную партию гуманитарной помощи:

«Питание у бойцов налажено, дефицита нет. Мы пересмотрим перечень поставляемой продукции и сократим выпуск продуктов быстрого приготовления, чтобы сосредоточиться на более необходимых позициях».

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Он сообщил, что в ряде сел района ведется восстановление храмов. В городе продолжается строительство храма в честь Победы в СВО, начатое в прошлом году. Кроме того, рассматривается возможность создания мемориального комплекса в память о погибших бойцах – предположительно, на проспекте Победы.

Военный комиссар Айрат Аглямзянов поблагодарил военнослужащих за отвагу и мужество, подчеркнув, что от командиров в зону СВО регулярно приходят положительные отзывы.

«Мы гордимся нашими ребятами. Заинские бойцы – одни из лучших. Спасибо и вам, и вашим семьям, которые воспитали настоящих мужчин», – поблагодарил он.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Руководитель движения «Масксети «Zаинск с Vами» Елена Хисамутдинова рассказала, что в районе активно работают 33 точки по производству маскировочных сетей. Более 7 тыс. сетей уже передано бойцам, а сейчас волонтеры начали выпуск сетей, адаптированных к условиям городской застройки.

О мерах социальной поддержки семей военнослужащих рассказала заместитель руководителя исполнительного комитета района Регина Камалова.

В частности, она сообщила, что на сегодняшний день 86 детей военнослужащих бесплатно посещают детские сады, 209 школьников обеспечены горячим питанием, 14 студентов обучаются в колледже. В этом году летом 60 детей отдыхают в лагерях за счет бюджета. Для решения возникающих вопросов работает горячая линия: 8-85558-9-90-90.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Слова благодарности в адрес бойцов передал председатель Совета ветеранов Алексей Алексеев от имени ветеранов войны, тружеников тыла, узников концлагерей.

«Вы – продолжатели дела Победы. Ваша служба – это подвиг. Мы гордимся вами и благодарим за верность Родине», – отметил он.

Сами военнослужащие тепло отзывались о поддержке земляков. Евгений с позывным Заинск выступил от лица бойцов.

«Спасибо движению «Zаинск с Vами» за защитные сети, фонду «Теплый Заинск», руководству ГРЭС за трудоустройство наших детей. Спасибо всем жителям района – мы чувствуем вашу поддержку даже на передовой. Очень мечтаем вернуться домой, живыми и здоровыми. Ваша помощь дает нам надежду», – произнес военнослужащий.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.