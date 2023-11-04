«Вы на контракт? Конечно, проходите»: как встречают кандидатов в челнинском военкомате

В военкоматы Татарстана продолжают идти мужчины, желающие поступить на военную службу по контракту

Фото автора / «Татар-информ»

«Еще рано, мы с 9 работаем. На контракт? Тогда проходите, пожалуйста»

В военкоматы Татарстана, как и по всей стране, продолжает идти поток мужчин, желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженные силы России. Мужчины эти разных возрастов и разных профессий, но с началом специальной военной операции они решили, что именно сейчас, как никогда, они нужны армии нашей страны.

Вот и я в это раннее утро прибыл ко входу в выбранный мною пункт воинского учета, расположенный в Центральном и Автозаводском районе Набережных Челнов. «Прибыл» – «убыл»: так принято говорить в строгой армейской среде. Что ж, вот пора снова привыкать к этой речи, до боли знакомой по «срочке». На моих часах – 8.30, на табличке у входа – часы работы: с 9.00. Эх, рановато… Придется полчасика подождать. На всякий случай берусь за ручку двери: о, уже открыто!

А еще рано, мужчина, мы работаем с 9 часов – встает навстречу мне дежурный из-за стола за «вертушкой».

Я хочу подписать контракт на военную службу, мне потом в какой кабинет обратиться?

- А, на контракт… Тогда проходите, пожалуйста, вон в ту открытую дверь, сейчас я вас сразу проведу туда, – охотно откликается на мой вопрос дежурный.

К слову, вчера корреспондент «Татар-информа» полдня пытался дозвониться до этого военкомата и получить информацию по контрактной службе. Многочасовые попытки успехом не увенчались. А девушка-диспетчер в конце концов объяснила: «В любом случае вам нужно приехать лично, чтобы пройти медицинскую комиссию. Запишите номер телефона 23 кабинета, который у нас занимается вопросами контрактной службы. Позвоните туда и вам все подскажут», – сказала девушка, продиктовав номер телефона 23 кабинета.

Военкомат работает с 9 утра, но если вы пришли подписать контракт, то вас могут пропустить и раньше Фото автора / «Татар-информ»

Водители на «самоходки» востребованы всегда и везде

Мы идем по коридору до нужного кабинета и, действительно, здесь уже готовы принять потенциального новобранца. Даже раньше указанных часов начала приема посетителей. Первый вопрос от сотрудницы военкомата, взглянувшего на меня:

Сколько вам лет?

Отвечаю честно. Да, действительно, уже довольно прилично. Женщина смотрит на меня задумчиво и тактично поясняет, что мой возраст уже не очень подходит для службы в Вооруженных Силах страны.

Вы знаете, у нас сейчас у нескольких таких возрастных мужчин, подавших заявления. Пока идет задержка в подписании контракта. Возможно, Минобороны и вообще с ними договор не подпишет. Одному – 62, другому 63 уже исполнилось. Но вот все же они пришли – говорят: «Хотим послужить своей стране, берите нас!». Сейчас я позову товарища капитана, побеседуйте с ним.

Сотрудница военкомата уходит в соседний кабинет и возвращается с офицером в камуфляже. Стремительно вошедший, он окидывает меня быстрым взглядом и приветственно кивает мне, показывая глазами: «Присаживайтесь». И тоже первым делом спрашивает про возраст. Получив от меня тот же ответ, продолжает:

Ага, понятно… Смотрите, здесь вот такая ситуация. Мы «возрастных», конечно, тоже берем, но в порядке исключения. Если у человека очень востребованная, дефицитная сейчас военно-учетная специальность. Например, если вы водитель с правами категории «С». Такие водители очень нужны для работы на военном транспорте: это тяжелые грузовики, бензовозы, тягачи, самоходки. Второй вариант – если вас уже готовы взять на определенную должность в воинской части и у вас есть с командованием этой части предварительная договоренность. В этом случае от них вам нужно получить заявку на вас, эта форма называется «Отношение». Пусть пришлют нам и мы направим уже конкретно им, в ту часть, ваше сформированное у нас личное дело. И вы спокойно поедете туда, уже с подготовленным пакетом документов. Военкомат приобретет вам билет до места назначения на железнодорожный транспорт. На учете в психоневрологическом диспансере не стоите? Наркотиками не балуетесь? Нет? Это хорошо. Хотя мы потом об этом все равно узнаем, когда сделаем запросы в соответствующие медучреждения.

Понятно. Могу ли я сейчас, чтобы не терять времени, сразу пройти медкомиссию?

Да, конечно. Заполняйте пока формы для этого, вот образец. Вам удобно будет за этим столом писать? А то у нас тут постоянно посетители. Если что, можете пройти в свободную соседнюю комнату.

Офицер быстро задает набор первых вопросов, в том числе и про стояние на учете в психучреждении Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кого точно не возьмут на контракт?

Отвечаю офицеру, что все в порядке и, пыхтя, начинаю заполнять бумаги. «Фамилию-имя-отчество пишем полностью, вот здесь дата-месяц-год, подпись и расшифровка подписи». Пока вывожу ручкой необходимые данные о себе, в кабинет входит еще один кандидат на контракт. Офицер быстро задает тот же набор первых вопросов, в том числе и про стояние на учете в психучреждении. Молодой человек сразу сникает и честно отвечает:

«Да, в детстве стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Я очень поздно начал разговаривать, мама забеспокоилась и повела меня по врачам – выяснять причину задержки речи. Но это было только в детстве, сейчас у меня все в порядке, на учете, правда, так и числюсь. Но только числюсь! Так-то я здоров!» – с жаром и юношеской горячностью отвечает он.

И правда, на вид этот симпатичный юноша никак не похож на психически неуравновешенного человека.

Однако офицер вмиг становится жестким и непреклонным. Его ответ юноше категоричен: «Нет!»

Молодой человек вздыхает, забирает со стола приготовленный было паспорт, сует его в карман и быстрыми шагами выходит прочь из комнаты.

Невольно отвлекшись на эту мизансцену и застыв с ручкой в руке, спрашиваю у офицера:

Он же вроде нормальный на вид, да и на учете стоял лишь в детстве. Почему его не взяли?

Это он сейчас нормальный. А откуда мы можем знать, когда у него в голове что-то вдруг снова перещелкнет? Вот он возьмет автомат да и перестреляет всех своих товарищей в окопе. Как мне потом жить до конца своих дней и знать, что он положил наших парней там только по моей халатности? Что я его пожалел и по доброте душевной пропустил дальше после собеседования? Как? Нет, что вы…

Перед подписанием контракта надо заполнить опросные бланки, затем пройти медкомиссию Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это мы с нашим военкомом разработали такую удобную памятку для будущих контрактников»

Киваю в знак согласия и подаю ему заполненные наконец-то опросные бланки. В ответ офицер военкомата протягивает мне памятку по прохождению медкомиссии.

Вот, смотрите, здесь все расписано, буквально до мелочей. Это будет ваш путеводитель в поликлинике, это недалеко отсюда. Сейчас вас туда отвезут на нашей машине, потом также привезут обратно. Пройдете необходимых врачей, сдадите анализы, кардиограмму, пройдете флюорографию. За результатами вам ехать не придется, мы их заберем сами. Ко всем врачам – без очереди, так и будете говорить: «Я по направлению из военкомата». Если вдруг вас все же кто-то тормознет или возникнет какая-то другая проблема, сразу срочно звоните мне – тут же приедет наш сотрудник, проведет вас сам по всем врачам. Вот мой номер телефон, возьмите.

Офицер протягивает мне листок бумаги с номером его мобильного, а в коридоре меня уже ждет водитель, который доставит меня на военкоматовской легковушке в поликлинику. Тем временем в кабинет заглядывают двое мужчин средних лет:

Мы все прошли, когда ждать документы на отправку?

Недели через полторы-две, ребята. Как группа будет сформирована, отправим автобусом сразу до места, в часть.

Тоже невольно прислушиваюсь к этому диалогу с контрактниками, пока еще одетыми по «гражданке». Интересуюсь у офицера:

Это каждый день у вас такие приходы добровольцев?

Да, Каждый день приходят как минимум 3-4 человека – кандидаты на подписание контракта. Мы их консультируем, отвечаем на все вопросы по предстоящей службе, даем свои рекомендации и максимально быстро помогаем пройти медкомиссию и собрать документы.

Каждый день приходят как минимум 3-4 человека – кандидаты на подписание контракта Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Начинаю читать памятку – у меня такое ощущение, будто меня, как маленького, ведут за руку.

«Для удобства прохождения медкомиссии каждое утро от военного комиссариата выделяется автомобиль. Выезд ориентировочно в 9.30. После прохождения медкомиссии на автомобиле отвозят обратно в военкомат. Медкомиссия проводится в течение одного дня, с 9.00 до 15.00. При себе иметь паспорт, СНИЛС, полис, ИНН»

И затем далее следуют мельчайшие детали: «В 5-й поликлинике подняться на третий этаж и в 14 кабинете взять баночку для сбора мочи, спуститься на второй этаж в туалет». Ну и далее по пунктам. Согласитесь, действительно, удобно.

Это мы с нашим военкомом разработали такую удобную памятку для будущих контрактников. Предусмотрели тут все до мелочей. Чтобы человек не искал нужный кабинет в поликлинике, может и растеряться в суете, что-то забыть. А тут у нас, пожалуйста, все-все написано, – с гордостью говорит офицер.

Завершается на этом и мой сегодняшний день в этом районном военном комиссариате Набережных Челнов. На предоставленной от военкомата машине я тоже еду в поликлинику – проверять свою готовность к службе на благо страны.

...

В феврале этого года мне довелось побывать в зоне специальной военной операции вместе с волонтерами из Казани. Ребята доставили бойцам очень нужные в госпиталях перевязочные материалы, медикаменты, жгуты, другую гуманитарную помощь. В составе нашей группы поехал и Олег. Ему, 58-летнему, отказали в одном из военкоматов Казани в приеме добровольцем на СВО. Он специально поехал с нами, чтобы остаться на Донбассе. Его приняли к себе ополченцы из легендарного батальона «Призрак».

58-летнему Олегу отказали в одном из военкоматов Казани в приеме добровольцем на СВО, но специально поехал с волонтерами, чтобы остаться на Донбассе Фото автора / «Татар-информ»

Я своими глазами увидел, что система приема добровольцев на контрактную служба стала более отработанной. Ко мне, как потенциальному кандидату, отнеслись внимательно, объяснили мне все доходчиво, помогали на каждом этапе. Надеюсь, что такое же отношение здесь к каждому мужчине, желающему отдать свои силы, умение и навыки для защиты своей Отчизны.

Материал подготовил Влад Миров