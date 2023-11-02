«Ничего не знаю»: Как военкоматы в Татарстане отказываются от будущих контрактников

Сегодня «Татар-информ» решил проверить, имеют ли возможность потенциальные контрактники в районах республики получить всю необходимую для этого информацию. Проще говоря, как все происходит от первого звонка в военкомат до подписания самого контракта.

Наш корреспондент позвонил в военкомат Центрального и Автозаводского районов Набережных Челнов.

Номер телефона этого военкомата мы взяли на сайте Военного Комиссариата РТ, в разделе: «Телефоны “Горячих линий” военных комиссариатов муниципальных районов по вопросам специальной военной операции».

Первые пять звонков линия была занята, но мы настойчиво продолжили. И на шестой раз трубку все-таки взяли. На вопрос, где получить информацию о контрактной службе, нам ответили, что лучше подъехать в военкомат лично.

– Что вас интересует? Как начинать?

– Меня интересует, как подготовиться к подписанию контракта, какие сейчас предлагаются условия, какие нужны документы и какие выплаты сейчас положены контрактникам.

«В любом случае вам нужно приехать лично, чтобы пройти медицинскую комиссию. Запишите номер телефона 23 кабинета, который у нас занимается вопросами контрактной службы. Позвоните туда и вам все подскажут», – сказала девушка, продиктовав номер телефона 23 кабинета.

После этого на протяжении 20 минут мы звонили в 23 кабинет. Вместо консультации – монотонный голос автоответчика. Трубку так никто и не взял. После этого корреспондент «Татар-информа» снова позвонил на первый номер, по которому уже разговаривал с сотрудницей военкомата.

Объяснил, что сколько бы не звонил, трубку никто не берет. На вопрос о том, куда еще можно позвонить и получить информацию девушка ответила:

«Вам будет гораздо проще самому подъехать и уточнить лично. Все на месте. Я не могу вам сказать, возьмут трубку или нет. Я сижу в дежурной части, но люди, занимающиеся вопросами контрактной службы, должны быть на месте».

Спустя полтора часа дозвониться по номеру телефона 23 кабинета также не удалось.